Video sui legami ultradestra-russi Il governo austriaco va in pezzi

Terremoto nel governo austriaco : Strache verso le dimissioni dopo il Video sui legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un’oligarca, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali “per fare come in Ungheria” con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E’ il Terremoto che si sta abbattendo sul leader de...

Internazionali d’Italia - Kyrgios scatenato anche sui social : deride Ruud per la sua esultanza dopo la vittoria [Video] : Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios ha commentato in modo ironico l’esultanza di Ruud dopo la vittoria a tavolino Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios ha perso la testa oggi, facendosi cacciar via dal campo dall’arbitro e regalando la vittoria al norvegese Ruud durante il terzo set. Il suo avversario ha festeggiato il successo in modo molto acceso, nonostante la vittoria a tavolino per l’espulsione di ...

Wanda Nara provocante sui social : la moglie di Icardi fa impazzire i follower con le sue pose sexy [Video] : Wanda Nara sa come far perdere la testa ai suoi follower: video sexy davanti allo specchio per la moglie di Mauro Icardi Si è placato il caos nato attorno a Wanda Nara per il futuro del marito all’Inter. La showgirl argentina riesce ancora a far discutere, con post social e affermazioni a Tiki Taka, ma anche per la sua sensualità. Oggi, infatti, parliamo proprio del lato sexy di Wanda Nara, che nelle ultime ore sta facendo impazzire ...

Sui Videogiochi ‘violenti’ l’ennesimo allarmismo inutile. Facciamo un po’ d’ordine : Ho pensato a mille e uno modi per iniziare questo post, dallo stupore allo sfottò, passando per rivisitazioni sarcastiche della storia, perché dover leggere ancora nel 2019 l’ennesimo allarmismo sui “videogiochi violenti” colpevoli di deviar le giovani menti – lanciato soprattutto da chi sull’argomento pare alquanto disinformato – mi lascia non poco perplesso. E ancor di più, duole leggerlo sulle stesse pagine ...

Capri Rendez Vous di Liberato : il significato dei Video pubblicati sui social : Capri Rendez Vous di Liberato: il significato dei video pubblicati sui social Liberato è ritornato: il 9 maggio alle 23.59 Liberato ha pubblicato sui suoi canali social ben cinque video che accompagnano il suo album. La tracklist di “Liberato” è composta da 11 tracce riassuntive del suo percorso d’artista. Sotto il nome Capri Rendez-Vous le cinque clip dirette da Francesco Lettieri si collegano formando una micro-narrazione, molto ...

Amici 18 - Mameli (eliminato) rientra nella scuola. Il Video pubblicato sui social : Amici, il talent show di Maria De Filippi, è alle battute finali: sabato andrà in onda la semifinale mentre la finale è prevista per il prossimo 25 maggio.Il regolamento astruso, che ha trovato un po' di pace solamente nel settimo serale andato in onda sabato scorso, è stato il leit-motiv di quest'edizione, senza parlare dell'accesissimo duello con il competitor, Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1.prosegui la letturaAmici 18, Mameli ...

MARCO PANTANI FU UCCISO?/ Video Le Iene - dossier all'Antimafia "Non si è suicidato" : MARCO PANTANI fu ucciso e il corpo spostato? Video Le Iene, nuova testimonianza e il dossier finisce all'Antimafia: 'Non si è suicidato'.

La Juventus guarda al futuro : lanciata la nuova maglia con un Video sui social : La Juventus lancia la nuova maglia: richiamo alla storia con una striscia rosa che divide la divisa in due sole parti Con un VIDEO postato sui propri canali social e sul sito ufficiale del club, la Juventus ha lanciato oggi la nuova maglia per le partite casalinghe della prossima stagione. Per la prima volta, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del club, c’è ...

Matteo Renzi - il Video che certifica il suicidio dell'ex premier : l'intervento all'evento di Macron : Non bastava ai Renziani del Pd aver candidato l'ex ministro Sandro Gozi con la lista EnMarche di Emmanuel Macron addirittura in Francia. Non contento della valanga di critiche piovute dagli elettori per la fuga all'estero, per di più con uno dei politici più antipatici agli italiani, Matteo Renzi ha

Internazionali d’Italia – Federer spiazza tutti - sui social il suo annuncio ufficiale [Video] : Federer ha preso la sua decisione: sui social l’annuncio ufficiale sulla sua presenza agli Internazionali d’Italia Roger Federer aveva detto che avrebbe deciso nel weekend, se partecipare o meno agli Internazionali d’Italia, dopo l’eliminazione di ieri dal torneo ATP di Madrid per mano di Thiem. A meno di 24 ore dalla sua ultima partita nella capitale spagnola, il tennista svizzero ha spiazzato tutti con un annuncio ...

Young - che gaffe! Cade sui cinesini durante riscaldamento col Manchester United. Video : Il pareggio sul campo del già retrocesso Huddersfield ha certificato l'esclusione del Manchester United dalla prossima Champions League a 90 minuti dalla fine della stagione. Un dato che certifica l'...

Patrice Evra - il Video della sua ultima follia sui social : balla vestito da casalinga : Se non fosse per la canzone chiaramente reggae, l'ultima scenetta ideata da Patrice Evra potrebbe quasi sembrare una riproduzione del video di " I want to break free" , successo mondiale dei Queen ...

Fellaini - il massaggio in Cina è 'estremo' : Video virale sui social : Che fosse un personaggio fuori dagli schemi era cosa già ben nota. La sua folta chioma, che ora non c'è più,, riconoscibile come pochi altri look nel mondo del calcio, l'ha reso un'icona a dispetto delle prestazioni non sempre eccellenti in campo, soprattutto con la maglietta del Manchester United. Il gigante belga, un metro e novantaquattro di ...

Stupro Viterbo - consulenza tecnica sui cellulari degli arrestati per foto e Video : Una consulenza tecnica sui cellulari di Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, rispettivamente consigliere e militante di CasaPound arrestati per violenza sessuale e lesioni, per accertare a chi sono stati veicolati i tre video e le quattro foto degli abusi avvenuti il 12 aprile scorso in un pub di Viterbo. La procura sta valutando di affidare gli accertamenti tecnici per cercare di ricostruire con certezza chi, nei giorni successivi ai fatti, ...