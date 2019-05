VIDEO Marc Marquez | “55 pole position come Valentino Rossi? Sono contento ma lui ne farà

VIDEO Marc Marquez cade nelle qualifiche del GP Francia - poi conquista la pole position : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in occasione della gara in programma domani, oggi ha timbrato il miglior tempo sull’asfalto bagnato di Le Mans ma il Campione del Mondo ha commesso un errore importante alla curva 6 ed è caduto a terra subito dopo aver chiuso il suo giro buono. Il centauro della Honda non ha mollato il manubrio e dopo ...

VIDEO Marc Marquez - GP Francia 2019 : “Il passo è buono. Lorenzo veloce? Si - ma sono davanti” : Marc Marquez è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul celebre tracciato di Le Mans l’asso della Honda ha concluso in seconda posizione, nella classifica combinata dei tempi, alle spalle solo della Yamaha di Maverick Vinales. Un Marquez che, per buona parte delle sessioni, si è concentrato sulla simulazione del passo gara e solo negli ultimi ...

VIDEO Marc Marquez è un gatto - clamoroso salvataggio nelle prove libere del GP Francia : evitata una caduta : Marc Marquez si è reso protagonista di un grandioso salvataggio durante le prove libere 1 del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha rischiato seriamente di cadere ma con un guizzo felino è riuscito a rimanere in sella alla sua Honda e a proseguire il proprio giro sul tracciato di Le Mans. Il Campione del Mondo è solito a questi colpi di genio che molte volte gli hanno consentito di volare a terra. Di seguito il VIDEO ...

Grande Fratello 16 - bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini! Ma è solo una prova del GF... (VIDEO) : Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, due concorrenti del Grande Fratello 16, già al centro di una mezza tonnellata di pettegolezzi a causa di presunte avance che il figlio di Franco Terlizzi avrebbe fatto nei riguardi del Fratello di Luca Onestini ai tempi della loro esperienza di Temptation Island, si sono baciati!Fermi tutti, però, niente è come sembra...prosegui la letturaGrande Fratello 16, bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Neve nelle Marche : il VIDEO dalla provincia di Pesaro-Urbino : L'affondo di una nuova goccia fredda proveniente dal Nord-Europa sull'Italia sta determinando come previsto un calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali. L'instabilità legata a...

MARCO PANTANI FU UCCISO?/ VIDEO Le Iene - dossier all'Antimafia "Non si è suicidato" : MARCO PANTANI fu ucciso e il corpo spostato? Video Le Iene, nuova testimonianza e il dossier finisce all'Antimafia: 'Non si è suicidato'.

Gianmarco Onestini/ VIDEO : 'Guendalina Canessa mi ha toccato proprio lì' - GF 16 - : Gianmarco Onestini si confronta con Mila Suarez e fa una dichiarazione choc: 'Guendalina Canessa mi ha toccato proprio lì', Grande Fratello 2019,.

Il marchio Google Nest arriva su termostati e VIDEOcamere - intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless : Mentre Google Pixel stand si aggiorna e mostra lo stato della ricarica wireless, Google inizia a cambiare i nomi dei prodotti Nest, aggiungendo il proprio brand. L'articolo Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere, intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Filippine - autista di un jeepney cambia marcia con il piede - Il VIDEO : Saper cambiare le marce come nessun altro al mondo, è questa la dote sfoggiata da un autista filippino, protagonista di un Video pubblicato sui social. Nel filmato, si nota l'esperto autista di jeepney , il mezzo di trasporto più diffuso dell'...

VIDEO Marc Marquez : “La F1 è diversa dalla MotoGP : o hai la macchina o non puoi fare niente. La Mercedes è più forte” : Marc Marquez oggi era presente a Barcellona in occasione delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo MotoGP, reduce dal successo di Jerez che lo ha riportato in testa alla classifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è molto giovane e sta facendo bene. Sono venuto qui solo per fare delle visite, per trovare qualche amico. In Formula Uno è diverso della ...

