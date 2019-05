VIDEO GP Francia MotoGP 2019 | Guido Meda spiega le insidie del circuito di Le Mans

VIDEO Prove libere GP Francia Moto2 2019 - highlights e sintesi guida Brad Binder : Brad Binder è il migliore della seconda sessione di Prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2, candidandosi così ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Alle sue spalle, vicinissimo, troviamo l’australiano Remy Gardner, mentre occhio in terza posizione a Lorenzo Baldassarri che vuole ancora dettar legge. Andiamo a rivivere la sessione di Prove libere con gli ...

VIDEO Valentino Rossi : “Pensavo di essere più veloce in Francia” : Ennesimo week-end che parte con il piede sbagliato per i colori italiani in casa Yamaha. Se Maverick Vinales è stato un fulmine nelle prove libere del GP di Francia non si può dire la stessa cosa di Valentino Rossi, anche oggi è in difficoltà: il Dottore è davvero in crisi, sembra fare tantissima fatica e non trovare la quadratura del cerchio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky dopo la prestazione incolore. VIDEO INTERVISTA A Valentino ...

VIDEO Fabio Quartararo - GP Francia 2019 : “Devo prendere le misure in frenata - posso migliorare” : Fabio Quartararo continua a stupire in queste prime uscite nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro della Yamaha Petronas SRT, che a Jerez de la Frontera (Spagna) si è tolto la soddisfazione di partire in pole position, continua a dare prova di grande confidenza sulla M1. Il terzo posto nella classifica combinata dei tempi delle prove libere del GP di Francia (quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP) è indicativo del feeling con la M1. Il ...

VIDEO Marc Marquez - GP Francia 2019 : “Il passo è buono. Lorenzo veloce? Si - ma sono davanti” : Marc Marquez è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul celebre tracciato di Le Mans l’asso della Honda ha concluso in seconda posizione, nella classifica combinata dei tempi, alle spalle solo della Yamaha di Maverick Vinales. Un Marquez che, per buona parte delle sessioni, si è concentrato sulla simulazione del passo gara e solo negli ultimi ...

VIDEO Romano Fenati - brutta caduta nelle prove libere GP Francia : botto importante ma si rialza : Romano Fenati si è reso protagonista di una brutta caduta durante le prove libere 3 del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro italiano è volato a terra in maniera brusca, si è staccata anche la visiera e si è rialzato zoppicante: fortunatamente non ci sono state grosse conseguenze fisiche e tutto è finito per il peggio. Di seguito il VIDEO della caduta di Romano Fenati nelle prove libere del GP Francia 2019. VIDEO ...

MotoGp - Fp2 del Gp di Francia : brutta caduta per Danilo Petrucci [VIDEO] : Danilo Petrucci è caduto nelle Fp2 del Gp di Francia ad inizio sessione: la Ducati ha motivato il tutto con un errore del pilota Danilo Petrucci non ha ancora trovato il feeling perfetto con la sua Ducati. Quest’oggi nelle Fp2 del Gp di Francia, una brutta caduta lo ha costretto al rientro ai box dopo pochi minuti dall’inizio della sessione. Durante una curva, l’anteriore di Petrucci si è chiusa provocando la caduta del ...

VIDEO/ Francia Italia U17 - 1-2 - : highlights - azzurrini in finale - Europei - : Video Francia Italia U17, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita semifinale degli Europei di categoria. Gli azzurrini volano in finale.

VIDEO Marc Marquez è un gatto - clamoroso salvataggio nelle prove libere del GP Francia : evitata una caduta : Marc Marquez si è reso protagonista di un grandioso salvataggio durante le prove libere 1 del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha rischiato seriamente di cadere ma con un guizzo felino è riuscito a rimanere in sella alla sua Honda e a proseguire il proprio giro sul tracciato di Le Mans. Il Campione del Mondo è solito a questi colpi di genio che molte volte gli hanno consentito di volare a terra. Di seguito il VIDEO ...

Diretta MotoGp/ Streaming VIDEO prove libere : tempi e classifica - Gp Francia 2019 - : Diretta MotoGp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Mans: tempi e classifica delle sessioni del GP, oggi venerdì 17 maggio,.

DIRETTA FRANCIA ITALIA U17/ Streaming VIDEO e tv : agli Europei ci sono due precedenti : DIRETTA FRANCIA ITALIA U17 Streaming video e tv: cronaca live della partita che a Dublino è valida per la seconda semifinale degli Europei di categoria.

VIDEO Barbara Bonansea : “Dobbiamo essere ambiziose ai Mondiali in Francia” : Per la Nazionale italiana di calcio femminile, l’appuntamento ai Mondiali 2019 (7 giugno-7 luglio), è molto atteso. La selezione nostrana non partecipa alla rassegna iridata da venti anni e quindi vuole assolutamente ben figurare per provare a passare il primo turno, nel girone con il Brasile, la Giamaica e l’Australia e da lì sognare. Ragazze ambiziose, che tanto sono cresciute nel biennio, desiderose di dimostrare tutto il proprio ...

Mondiali di calcio femminili - Francia 2019 - il promo in onda sulle reti Rai (VIDEO) : Il promo dei Mondiali femminili di calcio - Francia 2019 sulle reti Rai. Inizieranno il 7 giugno. pic.twitter.com/VxXGgj8mDq — lallero (@SeeLallero) May 7, 2019 La Rai si è aggiudicata la trasmissione di alcune partite dei Mondiali di calcio femminile che prenderanno il via in Francia dal 7 giugno prossimo per un mese esatto. Vista la debacle della nazionale al maschile che non ci ha fatto permesso di srotolare la bandiera verde bianca e rossa ...