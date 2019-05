Video dei legami ultradestra-russi Il governo austriaco va in pezzi

Roma - in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta [Video] : Una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della Roma contro il presidente James Pallotta: “Venni la Roma e nun rompe li c…”. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprietà è esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del ...

Il Volo - Video 'A chi mi dice'/ La cover di Breathe Easy dei Blue fa impazzire tutti : Il Volo, il Video di 'A chi mi dice' presentato in anteprima su Rai1, fa impazzire tutti i fans di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Level Up : le Developers Conference ci aiutano a comprendere l'altra faccia dei Videogiochi - articolo : Sviluppare un videogioco e guadagnare dalla propria fatica (è proprio il caso di chiamarla così) è un processo più complesso di quanto qualunque non addetto ai lavori possa immaginare, a prescindere dalle dimensioni del progetto.Anzi, paradossalmente, sono proprio i giochi indipendenti che possono incorrere nelle maggiori difficoltà. Perché sviluppare un gioco non significa solo avere una buona idea di game design, un talentuoso artista nel team ...

Atalanta-Lazio - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili Foto|Diretta Video : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà, 20 fermati

Lazio-Atalanta - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili Diretta Video : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà

Video live - testo e traduzione di The Adults Are Talking dei The Strokes - un inedito a sorpresa che riporta alle origini : The Adults Are Talking dei The Strokes è quel puzzle con il quale si ricompone il quadro di famiglia, la vecchia istantanea sbiadita dal tempo ma sempre perfetta nella sua lucidità, conservata con premura. È successo al "Wilter Theatre" di Los Angeles quando la squadra di Julian Casablancas, in un maldestro tentativo di creare un hype per metà, aveva fatto intendere che su quel palco avrebbero suonato un brano inedito. Le insistenze del ...

Lottery NBA - l’ufficio dei Pelicans esplode all’annuncio della numero 1 al draft [Video] : New Orleans Pelicans “vittoriosi” nella serata della Lottery NBA, avranno la numero 1 al draft che vorrà dire Zion Williamson Lottery NBA fortunosa per i New Orleans Pelicans che si sono accaparrati la scelta numero uno al prossimo draft che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Una Lottery sorprendente, dato che le possibilità dei Pelicans di arrivare alla numero uno erano solo del 6%, dunque molto esigue. Ma ...

Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia - col dramma degli immigrati e la solitudine dei loro figli (Video) : Il Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia prodotto da Freeform presenta i nuovi, giovanissimi protagonisti della versione rinnovata di uno dei teen drama più amati degli anni Novanta. Stavolta non c'è solo l'effetto nostalgia il finale del secolo scorso, un sentimento ormai di moda e ampiamente cavalcato in progetti come il revival di Beverly Hills 90210 con gli stessi protagonisti (meno il defunto Luke Perry che pure avrebbe potuto ...

Video/ Bologna Parma - 4-1 - : highlights - trionfo dei felsinei al Dall'Ara - Serie A - : Video Bologna Parma, risultato finale 4-1,: allo stadio Dall'Ara si è giocato il derby dell'Emilia, valido per la 36giornata del campionato di Serie A.

Capri Rendez Vous di Liberato : il significato dei Video pubblicati sui social : Capri Rendez Vous di Liberato: il significato dei video pubblicati sui social Liberato è ritornato: il 9 maggio alle 23.59 Liberato ha pubblicato sui suoi canali social ben cinque video che accompagnano il suo album. La tracklist di “Liberato” è composta da 11 tracce riassuntive del suo percorso d’artista. Sotto il nome Capri Rendez-Vous le cinque clip dirette da Francesco Lettieri si collegano formando una micro-narrazione, molto ...

Amazfit BIP Assistant permette di controllare la riproduzione di musica e Video con dei tocchi sullo smartwatch : Amazfit BIP Assistant è un'applicazione che permette di controllare la riproduzione di musica e video usando lo smartwatch. L'app offre la possibilità di personalizzare il numero di tocchi necessari per passare alla traccia musicale successiva, mettere in pausa o andare alla traccia precedente, inoltre è possibile personalizzare il ritardo tra i tocchi multipli. L'articolo Amazfit BIP Assistant permette di controllare la riproduzione di musica ...

Giletti e la rissa col sindaco : «È stato lui a mettermi le mani addosso. Grave che vada ai funerali dei boss»| Video : Il conduttore de «Non è l’Arena» parla della lunga serata in diretta sul caso delle tre sorelle minacciate dalla mafia. «Non mi preoccupa che la gente mi abbia contestato, la cosa più Grave è l’indifferenza su tre sorelle che hanno avuto il coraggio di denunciare»

Detective Pikachu spezza la "maledizione" dei film tratti dai Videogiochi? Incassi record e recensioni più che buone : Il film Detective Pikachu ha avuto un forte weekend d'apertura al botteghino, segnala VG247.com.La pellicola, infatti, ha incassato ben 58 milioni di dollari al botteghino statunitense, secondo quanto riportato da Box Office Mojo. Questo numero potrebbe cambiare quando arriveranno i dati "reali" del fine settimana, ma si posizionerà comodamente sopra i $ 47,7 milioni che Lara Croft: Tomb Raider ha guadagnato nel suo weekend di apertura nel ...

NBA - Embiid in lacrime dopo l’eliminazione dei Sixers : “The Process” subisce un duro colpo [Video] : Joel Embiid ed i suoi Philadelphia 76ers sono stati eliminati dai playoff NBA per mano dei Raptors e di Kawhi Leonard “The Process” si è infranto su Toronto, almeno per questa stagione. L’inconsistenza offensiva di Simmons ed anche la forza dei Raptors e di Kawhi Leonard, hanno provocato l’eliminazione di Philadelphia dei playoff NBA, troppo presto rispetto a quelle che erano le aspettative. I Sixers puntavano ...