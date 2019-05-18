romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 13:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE, TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA, IN ESTERNA, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINA, TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA, IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE RAGGIUNGIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-FIRENZE, ANCHE QUI è SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA VIA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, CAUSA CODE, IN DIREZIONE LATINA A Roma TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA KOMEN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR QUALCHE RALLEMTAMENTO, QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA, IN DIREZIONE NORD CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI VILLAGGIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; LEGGER RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CONGESTIONI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CONGESTIONI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, E, PROSEGUENDO, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 E LA PRENESTINA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E A24, E AVANTI TRA CASSIA BIS E SALARIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E A24, E AVANTI TRA CASSIA BIS E SALARIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...