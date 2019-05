Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA VIA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, CAUSA CODE, IN DIREZIONE LATINA A Roma TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA KOMEN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR QUALCHE RALLEMTAMENTO, QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA, IN DIREZIONE NORD CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI VILLAGGIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; LEGGER RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CONGESTIONI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CONGESTIONI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, E, PROSEGUENDO, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 E LA PRENESTINA; TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E A24, E AVANTI TRA CASSIA BIS E SALARIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E A24, E AVANTI TRA CASSIA BIS E SALARIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA AURELIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLEN TA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO IN VIA CASSIA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ...