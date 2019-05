Verona | caos in centro e militari feriti in ospedale | fermato romeno

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Federico Garau Il 25enne, sotto effetto di cocaina, è statoa fatica dai carabinieri, che hanno contattato il 118. Trasportato in, ha tentato la fuga abbattendo una porta scorrevole, e ferendo lievemente due deiintervenuti per bloccarlo In preda agli effetti della cocaina prima crea scompiglio neldi San Bonifacio (), poi in, dove ferisce due carabinieri. Protagonista delle intemperanze undi 25 anni, fino a due giorni fa completamente incensurato. I fatti risalgono allo scorso giovedì, quando, intorno alle 20, iniziano ad arrivare ai carabinieri del comando locale numerose segnalazioni. I testimoni documentavano la presenza in Corso Italia di un giovane fuori controllo ed in evidente stato di agitazione. Quando isono giunti sul posto il ragazzo, che stava uscendo da un cinema, li ha immediatamente aggrediti ...

Max_Mogavero : In #SerieB il caos non è ancora finito: il #Palermo vuole bloccare i play off. Oggi la decisione sul rinvio degli s… -