Vela – Maxi Yacht Capri Trophy | terzo posto per SuperNikka

Volkswagen – si allarga la famiglia delle elettriche : sVelato un nuovo maxi SUV [GALLERY] : Il nuovo Volkswagen ID. ROOMZZ arricchisce la famiglia di elettriche del gruppo tedesco, il SUV tuttofare mostrato in anteprima per il pubblico cinese sarà lanciato sul mercato nel 2021 Volkswagen ha presentato oggi un nuovo membro della sua famiglia di elettriche: la ID. ROOMZZ. Si tratta di un SUV tuttofare a emissioni zero di circa cinque metri, concepito su misura per la famiglia e le esigenze lavorative. La versione di serie verrà ...