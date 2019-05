Un nuovo Dino Crisis verrà annunciato all' E3 2019?

eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) Mentre la kermesse losangelina si fa sempre più vicina si infittiscono anche i rumor riguardo titoli in arrivo ed è questo il caso diriporta Unilad.Come possiamo vedere, Capcom ha avuto un anno ricco di uscite importanti e molto gradite dal pubblico. Ebbene sembrerebbe che in occasione dell'E3vi sarà un annuncio anche per il futuro di. Non ci è dato sapere se si tratterà di un altro remake, sulla scia di quanto fatto con Resident Evil, oppure magari di un capitolo completamente inedito per una saga indubbiamente apprezzata e iconica.La voce riguardo un possibile ritorno diarriva niente meno che dal profilo Twitter ufficiale di GameStop.Leggi altro...

