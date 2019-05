eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) Un ragazzoterminale di, nonché fan diWar:, ha espresso come desiderio quello di poter giocare il titolo prima che sia troppo tardi, riporta IGN.Il ragazzo un anno fa si è visto diagnosticare una, malattia fatale e ad oggi incurabile che gli ha lasciato i giorni di vita contati. Allo stesso tempo però è anche fan della saga diWar, e ha espresso via Reddit (tramite il fratello) il desiderio di poter giocare all'ultimo capitolo del franchise prima di morire.Ebbene, nel giro di poche ore l'influencer manager di Creative Assembly, James Given, e il community manager Grace Carroll, hanno contattato il ragazzo inviandogli niente meno che una key esclusiva per poter scaricare e giocare al titolo con un netto anticipo prima del lancio.Leggi altro...

Eurogamer_it : Un fan di Total War: Three Kingdoms malato di leucemia ha avuto accesso al gioco in anticipo #TotalWar - infoitscienza : Total War: Three Kingdoms lasciato giocare a un fan morente prima del lancio - Asgard_Hydra : Total War: Three Kingdoms lasciato giocare a un fan morente prima del lancio -