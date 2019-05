Un ex agente della CIA è stato condannato a vent’anni per aver venduto segreti militari

Lotito e D’Angelo fanno visita all’agente ferito negli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Nicolò D’Angelo, attuale Capo della Sicurezza del club biancoceleste, hanno fatto visita al dirigente del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, Ugo Esposito, rimasto ferito ieri durante gli scontri avvenuti prima della finale della Coppa Italia. “Esprimendo vicinanza alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza, i ...

Pamela Prati - l'annuncio ufficiale della sua agente : matrimonio annullato e rinviato : Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare delle tanto attese nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. La famosa showgirl del Bagaglino un po' di tempo fa annunciò in diversi programmi di aver deciso di unirsi in matrimonio con un uomo eccezionale. Si trattò di una notizia piuttosto inattesa e sorprendente che, comunque, fu accolta con favore dai fan dell'artista sarda. Durante questi mesi, però, la star si è ritrovata al centro di una serie ...

Fan preoccupato sui social - Wanda Nara lo rassicura sul futuro di Icardi all’Inter : la risposta social della moglie-agente di Maurito : Wanda Nara rassicura i fan interisti sui social sul futuro di Mauro Icardi all’Inter: la risposta al tifoso nerazzurro è confortante Wanda Nara non si tira mai indietro: la moglie-agente di Mauro Icardi ama dire la sua, soprattutto quando si tratta del futuro del marito all’Inter. L’attaccante argentino e la squadra nerazzurra sembrano aver trovato un punto d’incontro, ma ancora il futuro di Icardi è incerto. La ...

I presunti abusi di potere di un agente della polizia locale di Mira : arrivano Le Iene : Davide Compagno, questo il nome dell'agente di polizia di Mira, in Veneto, è finito al centro di un caso che potrebbe vederlo protagonista di presunti abusi a danni dei cittadini del luogo. Dai ragazzi del luogo vIene chiamato, come si vede nel servizio che gli hanno dedicato le Iene andato in onda lo scorso martedì, lo sceriffo. Questo per i modi intimidatori in cui tratta spesso i ragazzi della zona, maniere che sono al limite, e forse a volte ...

È morta l’ex modella britannica Tania Mallet - famosa per aver recitato in “agente 007 – Missione Goldfinger” : L’ex modella e attrice britannica Tania Mallet, che interpretò il personaggio di Tilly Masterson nel film di 007 Missione Goldfinger, è morta a 77 anni. Mallet iniziò la sua carriera di modella da adolescente ed ebbe un grande successo negli

Nuoro, agente della penitenziaria uccide la ex moglie. È in fuga L'uomo, di 49 anni, ha sparato alla ex e al suo nuovo compagno, ferito gravemente. L'assassino è ricercato da polizia e carabinieri

Un ex agente segreto francese - indagato per un complotto contro un oppositore del presidente della Repubblica del Congo - è stato ucciso in Alta Savoia : Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale di alto profilo, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni,