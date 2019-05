UFFICIALE – Fantastica notizia per Koulibaly | premio miglior difensore Serie A!

forzazzurri

(Di sabato 18 maggio 2019)dellaA LegaA ha istituito, i riconoscimenti per ii giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul campo di gioco prima della loro ultima partita casalinga. I PREMIATI E LA GARA DI COSEGNA DEL TROFEO.PORTIERE: Samir Handanovic (Inter – Empoli, 38ª giornata): Kalidou(Napoli – Inter, 37ª)CENTROCAMPISTA: Milinkovic-Savic (Lazio – Bologna, 37ª)ATTACCANTE: Fabio Quagliarella (Sampdoria – Juventus, 38ª)GIOVANE: Nicolò Zaniolo (Roma – Parma, 38ª) MVP –E IN ASSOLUTO: Cristiano Ronaldo (Juventus – Atalanta, 37ª) Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati ...

jessica_jennixx : VI PREGO È FANTASTICA HAHAHAHA METTETELA NELL'EPISODIO UFFICIALE HBO,ALMENO COSÌ QUESTA SCENA AVRÀ UN SENSOOOOO - vivaglianni90 : Dagli amici di amarcordprod una versione alternativa di #PulpFiction con i grandi agg_ufficiale Fantastica ?? grand… -