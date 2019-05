Udinese-Spal | spettacolo bianconero trascinato da un grande Okaka VIDEO

Risultati Serie A - 37^ giornata : in campo Udinese-Spal - tris dei friulani : Risultati Serie A – 37° e penultimo turno di Serie A. Vicina al termine la stagione regolare, che ha già sancito i verdetti relativi allo scudetto e a due retrocessioni. Si gioca per determinare le altre due squadre che parteciperanno alla Champions, chi entrerà in Europa League con il cerchio che si restringe dopo la vittoria in Coppa Italia della Lazio e quale sarà l’ultima squadra a far compagnia a Frosinone e Chievo in ...

Udinese-Spal - le formazioni ufficiali : moduli a specchio : Udinese-Spal, le formazioni ufficiali – Salvezza da conquistare per una, salvezza già conquistata per l’altra. Alle 15 di fronte Udinese e Spal per il primo anticipo della penultima giornata di Serie A. I bianconeri alla ricerca di punti importanti per evitare che l’Empoli possa ulteriormente avvicinarsi. I due tecnici, Tudor e Semplici, hanno sciolto le ultime riserve su chi mandare in campo. moduli a specchio, ...

Probabili formazioni 37^ giornata : si parte con Udinese-SPAL - Okaka dal 1' : Probabili formazioni 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Udinese e SPAL. Friulani praticamente obbligati alla vittoria per tenere vive le speranze salvezza. Ferraresi ormai salvi. Genoa-Cagliari sarà un altro match ricco di grande adrenalina. Grifone chiamato al successo per tenere distante […] L'articolo Probabili formazioni 37^ giornata: si parte con ...

Probabili Formazioni Udinese – Spal - Serie A 18/05/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Spal, 18/05/2019Udinese a caccia della vittoria per confermare matematicamente la salvezza: di fronte, una Spal che non ha più nulla da chiedere.UDINE – Tudor conferma il 3-5-2 con Musso in porta e in difesa De Maio, Samir e Troost-Ekong. Sulle fasce ci saranno Larsen e D’Alessandro, mentre al centro Sandro, Mandragora e De Paul. Attacco pesante con Okaka e Lasagna.FERRARA – Semplici ...

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : Udinese favorita sulla Spal - 37giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 37giornata di campionato e in programma oggi 18 maggio 2019.

Dove vedere Udinese-Spal in diretta streaming o tv : Dove vedere Udinese-Spal in diretta streaming o tv La Serie A torna quest’oggi, Sabato 18 Maggio, con la 37esima giornata di Serie A 2019. Udinese-Spal aprirà il Sabato di Serie A. La partita avrà inizio alle ore 15.00 e si giocherà presso la Dacia Arena di Udine. Udinese-Spal: i bianconeri vogliono la salvezza L’Udinese, dopo il pareggio casalingo contro l’Inter, è tornata alla vittoria nella sfida esterna contro il ...

Udinese-SPAL : diretta streaming e tv - quote e pronostico : Udinese-SPAL: diretta streaming e tv, quote e pronostico La 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 si apre con Udinese-SPAL, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese si tratta di un incrocio da dentro o fuori. In caso di vittoria infatti, i friulani potrebbero festeggiare una sofferta salvezza matematica (in attesa comunque dell’esito del match di Empoli), ...

L’Udinese attende la Spal : “Pensiamo a noi e al… Cagliari” : Match importantissimo in chiave salvezza, domani, per l’Udinese, che riceve alla Dacia Arena la Spal già salva. Fare punti per evitare che l’Empoli possa avvicinarsi ancora. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, questi i punti affrontati dal tecnico bianconero Igor Tudor. “E’ una gara fondamentale, non si può sbagliare. Finiamo questo weekend, facciamo una buona gara e prendiamo questi tre punti. C’è ...

Calcio - 35a giornata Serie A 2019 : Udinese e Inter bloccate sulle 0-0 - la SPAL travolge il Chievo e festeggia la salvezza : Dopo il pareggio nel derby di Torino andato in scena nella serata di ieri, la 35a giornata della Serie A 2018-2019 è proseguita oggi con altri due anticipi. Nella partita pomeridiana la SPAL ha sconfitto a domicilio il Chievo già retrocesso conquistando aritmeticamente la salvezza, mentre nella sfida serale Udinese e Inter non sono riuscite ad andare oltre un pareggio spartendosi ugualmente la posta in palio e restando in corsa relativamente ai ...

On Air : L'Udinese ferma l'Inter. La Spal resta in Serie A : ROMA - L' Inter fa un altro passo verso la Champions , l' Udinese verso la salvezza. Alla Dacia Arena finisce 0-0 con i nerazzurri che fanno più gioco ma che sono incapaci di realizzare. La squadra di ...

Udinese-Inter - Spalletti : “Mai trovato l’uomo nelle situazioni favorevoli” : UDINESE INTER 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro l’Udinese: “Non abbiamo sofferto niente, abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: l’Udinese, così facendo, è ripartita qualche volta in più. Non è che ci […] L'articolo Udinese-Inter, Spalletti: “Mai trovato ...

Udinese-Inter - Spalletti : “Icardi-Lautaro insieme? Abbiamo degli equilibri…” : Pareggio per l’Inter nel match in trasferta contro l’Udinese, al termine della partita arrivano le dichiarazioni di Spalletti ai microfoni di DAZN: “Non Abbiamo sofferto niente, Abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: l’Udinese, così facendo, è ripartita qualche volta in più. Non è che ci abbiano pressato di più, dovevamo fare di più nel secondo tempo perchè loro ...

Udinese-Inter - Spalletti non le manda a dire a Candreva e Keita : Spalletti e la sua Inter non sono andati oltre il pareggio in casa dell’Udinese, uno 0-0 che potrebbe complicare la corsa alla Champions L’Inter ha perso una ghiotta occasione in casa dell’Udinese per chiudere la corsa Champions. Il tecnico nerazzurro Spalletti ne ha parlato nel post gara: “Non abbiamo sofferto niente, abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: ...