Tumori in Sicilia | medici | “Preoccupante aumento di nuovi casi”

Tumori : in Sicilia il primo percorso diagnostico-terapeutico cardio-oncologico : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - La Sicilia è la prima tra le regioni italiane ad aver elaborato un percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale (PDTA) in ambito cardio-oncologico. Il provvedimento dell'assessorato regionale alla Salute Ruggero Razza, apprezzato dall'International Cardiology Symp

Tumori : in Sicilia il primo percorso diagnostico-terapeutico cardio-oncologico (2) : (AdnKronos) - Il nuovo Pdta, realizzato da un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal cardiologo Giovanni De Luca, definisce un programma di sorveglianza per limitare con maggiore efficacia l'eventuale effetto cardiotossico dei farmaci e prevede: la stratificazione del rischio cardiovascol

Tumori : in Sicilia oltre 27mila nuove diagnosi nel 2018 (4) : (AdnKronos) - La Sicilia è però, assieme al Veneto e alla Lombardia, fra le prime regioni italiane che vantano una copertura del 100% in termini di sorveglianza epidemiologica della popolazione residente. "Un risultato - afferma Walter Mazzucco, consigliere nazionale AIRTUM - possibile grazie ad una

Tumori : in Sicilia oltre 27mila nuove diagnosi nel 2018 (3) : (AdnKronos) - Fondamentale anche la prevenzione primaria. oltre il 40% dei Tumori potrebbero essere evitati intervenendo sugli stili di vita: abbandono del fumo, attività fisica costante e dieta corretta. Purtroppo però i Siciliani sembrano ignorare questi fattori: il 43,5% è sedentario, il 34,3% è

Tumori : in Sicilia oltre 27mila nuove diagnosi nel 2018 (2) : (AdnKronos) - Sui programmi di screening sta lavorando l'assessorato regionale alla Salute. "Due giorni fa abbiamo presentato il Pdta per il tumore della mammella che definisce un modello condiviso per il trattamento di questa neoplasia e anche l’istituzione della rete oncologica Siciliana costituis

Tumori in Sicilia : nel 2018 stimate 27.150 nuove diagnosi - “serve più prevenzione” : In Sicilia, nel 2018, sono stati stimati 27.150 nuovi casi di tumore (13.900 uomini e 13.250 donne). Un dato in costante crescita, erano 25.700 nel 2016 e 25.950 nel 2017. Le 5 neoplasie più frequenti nell’isola sono quelle del colon-retto (3.900), mammella (3.700), polmone (2.900), prostata (2.400) e vescica (2.150). Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, pari al 60% fra le donne e al 52% fra gli uomini, collocano la Regione ...

I numeri del cancro in Sicilia nel 2018 : ecco come i Tumori colpiscono nella regione : Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro costantemente aggiornati permette a tutti gli attori della sanità di pianificare al meglio gli interventi necessari. Quanti nuovi tumori sono stati diagnosticati in Sicilia nel 2018? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti sono i decessi e le guarigioni nella regione? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il capitolo sui dati regionali del volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, il ...

Sanità : in Sicilia 3797 ricoveri l'anno per Tumori al seno : Palermo, 8 apr. (AdnKronos) - Sono 3797 (triennio 2015-2017) in media, in Sicilia, i ricoveri ospedalieri all'anno per tumore al seno. Il 9,7% dei ricoveri avviene in mobilità passiva, ovvero fuori dalla Regione, mentre il 24,8% in una provincia diversa da quella di residenza della donna. Ogni anno

Sicilia : registro Tumori - nuovo modello per potenziare sorveglianza (2) : (AdnKronos) - "Con il decreto, emanato per venire incontro alle legittime esigenze di tutela della salute pubblica rivendicate dai cittadini, si rilancia l’azione che la Regione sta portando avanti nel potenziamento di tutti gli strumenti di sorveglianza epidemiologica sul territorio - ha detto Razz