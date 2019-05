Trump rinvia dazi su auto per Europa e Giappone E chiude accordo revoca con Canada e

ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019) Come da attese il presidente Usa Donaldevita di aprire altri due fronti sulle dispute commerciali, che hanno appena visto inasprirsi il confronto con la Cina. L'amministrazione statunitense ha infatti annunciato che intendere di sei mesi il termine entro cui decidere se imporresue componentistica per l'importate da Unione europea e, in base ad una procedura che tutela la sicurezza nazionale.Più tempo ai negoziati quindi, che verranno condotti dal rappresentante al Commercio Robert Lighthizer puntando a "intervenire sulle minacce di svantaggio" sulla sicurezza nazionale. Secondo il governo Usa infatti la superiorità dell'apparato di Difesa dipende anche dalla competitività dell'industria dell'e dalle attività di ricerca e sviluppo che genera.potrà in ogni caso procedere all'imposizione deinei prossimi mesi di trattative. ...

