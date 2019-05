Traffico Roma del 18-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA, TRA ZONA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, E TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI, ANCHE SULLA CASSIA BIS, TRA FOMELLO ED IL RACCORDO ANULARE. E SU QUEST’ULTIMO, Traffico INTENSO E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA ...

Traffico Roma del 18-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA, TRA ZONA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, E TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI, ANCHE SULLA CASSIA BIS, TRA FOMELLO ED IL RACCORDO ANULARE. E SU QUEST’ULTIMO, Traffico INTENSO E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA ...

Traffico Roma del 18-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIORNATA DI MALTEMPO E ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA CAPITALE E NEL TERRITORIO LAZIALE. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SENZA PARTICOLARI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA APPIA AL MOMENTO SEGNALATI BREVI RALLENTAMENTI. SULLA ...

Traffico Roma del 18-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIORNATA DI MALTEMPO E ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA CAPITALE E NEL TERRITORIO LAZIALE. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SENZA PARTICOLARI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA APPIA AL MOMENTO SEGNALATI BREVI RALLENTAMENTI. SULLA ...

Traffico Roma del 18-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE. ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU Roma E NEL LAZIO, CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI. SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE IN ZONA SPINACETO, CODE SEGNALATE ...

Traffico Roma del 18-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE. ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU Roma E NEL LAZIO, CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI. SULLA Roma FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL CAPPELLACCIO INCIDENTE, BREVI CODE AL ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANUALRE E SULLA ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA E’ CHIUSA AL Traffico VIA PLINIO IN DIREZIONE VIA CATULLO, Traffico DEVIATO SU VIA ORAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DI LUNGHEZZINA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Su via del casale di san basilio difficolta’ di transito per incidente PER UN ALTRO INCIDENTE IN CENTRO AL TRANSIOTO o CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO. RESTA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI ...