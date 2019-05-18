romadailynews : Traffico Roma del 18-05-2019 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR… - romadailynews : Traffico Roma del 18-05-2019 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIORNATA DI MALTEMPO E ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA CAPITALE E NEL TERRITORIO LAZIALE. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SENZA PARTICOLARI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA APPIA AL MOMENTO SEGNALATI BREVI RALLENTAMENTI. SULLA ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIORNATA DI MALTEMPO E ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA CAPITALE E NEL TERRITORIO LAZIALE. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SENZA PARTICOLARI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA APPIA AL MOMENTO SEGNALATI BREVI RALLENTAMENTI. SULLA ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE. ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU Roma E NEL LAZIO, CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI. SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE IN ZONA SPINACETO, CODE SEGNALATE ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE. ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU Roma E NEL LAZIO, CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI. SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE IN ZONA SPINACETO, CODE SEGNALATE ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE. ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU Roma E NEL LAZIO, CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI. SULLA Roma FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL CAPPELLACCIO INCIDENTE, BREVI CODE AL ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANUALRE E SULLA ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA E’ CHIUSA AL Traffico VIA PLINIO IN DIREZIONE VIA CATULLO, Traffico DEVIATO SU VIA ORAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DI LUNGHEZZINA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA E’ CHIUSA AL Traffico VIA PLINIO IN DIREZIONE VIA CATULLO, Traffico DEVIATO SU VIA ORAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DI LUNGHEZZINA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Su via del casale di san basilio difficolta’ di transito per incidente PER UN ALTRO INCIDENTE IN CENTRO AL TRANSIOTO o CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO. RESTA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA TIBURTINA PER INCIDENTE CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO FORTI DISAGI AL Traffico SEMPRE PER INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA DI VIA GREGRIO VII PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA TIBURTINA PER INCIDENTE CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO FORTI DISAGI AL Traffico SEMPRE PER INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA DI VIA GREGRIO VII PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 13.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA ...