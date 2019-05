Torino | Mazzarri | “Ad Empoli è quasi la finale delle finali…”

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) “-Toro è una? Èlafinali, poi ce n’è un’altra con la Lazio. Se noi facciamo bene domani sono sicuro che faremo una grandissima gara nell’ultima di campionato anche contro la Lazio. È quanto mai importante domani fare una partita in linea come le ultime perché questa squadra di recente ha fattocose straordinarie”. Così Walter, allenatore del, parlando ai microfoni diChannel alla vigilia della gara contro i toscani. Il Toro non ha mi vinto in trasferta ad: “Questa è una difficoltà in più però io dico la verità: quest’anno mi sono reso conto che abbiamo sfatato tanti tabù e questo fa ben sperare. Anche perché la squadra, come ho detto prima, in questo momento sembra che abbia fatto un salto di qualità e se la gioca con ogni squadra, in ogni campo“. “Mancare la ...

MatteoPedrosi : .@OptaPaolo: Il Torino ha guadagnato 60 punti, record per i granata in un campionato di Serie A nell'era dei tre pu… - freddybeltrancu : RT @Gazzetta_it: Torino, Mazzarri, Empoli - SerieANewsUN : ?? Torino, Mazzarri: «Contro l'Empoli dovremo essere 14 in campo» ?? L'allenatore: «Zaza, Berenguer e Falque in cam… -