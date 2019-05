«Too Old Too Die Young» | a Cannes la prima serie tv di Nicolas Winding Refn

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) È prodotta e distribuita da Amazon (su Prime Video debutterà il 14 giugno), sarà composta da dieci episodi di 90 minuti l’uno (e registrati in rigoroso ordine cronologico, come abbiamo appreso oggi), ma no, «non si tratta di unaTv». Ne è convinto, il regista danese più amato dai cinefili insieme a Lars Von Trier, divenuto famoso nel 2011 con Drive, e autore anche di Only God Forgives e Neon Demon, tutti presentati agli ultimi Festival di(nel 2013 e 2016). Così, pure la sua ultima creatura ha debuttato sulla Croisette: la miniToo Old Too Die, di cui sono stati presentati fuori concorso il quarto e quinto episodio («non chiedetemi perché» aveva risposto il direttore del festival Thierry Frémaux a chi gli chiedesse numi sulla singolare decisione). Del resto, quando si ha a che fare conè meglio non farsi (e fargli) troppe domande. ...

