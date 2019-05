huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Da un pezzo letv non sono più le sorelle povere del grande Cinema, e non c’è grande Festival che non faccia carte false per accaparrarsi un assaggio del ‘culto’ annunciato dell’anno. A Cannes l’evento di turno è la primissimaideata, scritta (con il fumettista Ed Brubaker) e diretta per Amazon Prime Video da Nicolas Winding Refn, debutto annunciato il 14 giugno.Attesa spasmodica, perché il danese è uno dei più carismatici figliocci di questo festival (qui è ‘esploso’con “Drive”, seguito da “Solo Dio perdona” e “The Neon Demon”). E’ una collocazione d’onore riservata, prima di lui, solo a due Palme d’oro come Jane Campion e David Lynch .La natura abbagliante dei deserti californiani e il fluo artificiale della Los Angeles notturna ...

HuffPostItalia : “Too old to die young – North of Hollywood, West of Hell”, la serie che farà parlare di sé - NicoAsh71 : Too Old To Die Young di @NicolasWR dal 14 giugno su @amazonprimenow -