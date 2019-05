Terremoto | protesta a Montecitorio | “Serve il decreto per la ricostruzione”

Terremoto Centro Italia - Landini (CGIL) : “E’ tutto fermo - pronti a protestare accanto ai terremotati” : Il segretario generale della CGIL in visita nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017: "Solo la metà delle macerie sono state rimosse in tre anni e la ricostruzione vera e propria non è ancora cominciata. Siamo a disposizione dei terremotati: se sarà necessario scenderemo in piazza al loro fianco".Continua a leggere