Terremoto nel governo austriaco | Strache verso le dimissioni dopo il video sui legami con

Giro d’Italia - torna il sole nella tappa di L’Aquila e la corsa “esplode” sulle strade del Terremoto [FOTO] : Il Giro d’Italia torna sulle strade del terremoto di L’Aquila oggi nella 7ª tappa della corsa rosa: è torna to a splendere il sole dopo tanti giorni di freddo e pioggia, e la corsa è letteralmente esplosa: i corridori hanno percorso i primi 110km di gara ad una velocità folle (media vicina ai 50km/h), tanto che si sono ritirati Laurens De Plus e Fernando Gaviria. Il Giro perde così un altro grande protagonista per le volate di gruppo ...

Terremoto Centro Italia : 104 progetti Confindustria Cgil Cisl Uil nelle aree colpite nel 2016 : A tre anni dal sisma del 2016 in Centro Italia, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil tracciano un bilancio dell’iniziativa di solidarietà che hanno promosso, insieme, e che “ha raccolto 6,9 milioni di euro ed ha permesso di finanziare 104 progetti in 63 Comuni del cratere (11 nel Lazio, 16 in Umbria, 61 nelle Marche, 16 in Abruzzo)”. Industriali e sindacati spiegano che tutti i progetti finanziati sono in fase di realizzazione con ...