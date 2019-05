Terremoto | il Tar | “Legittimo l’uso delle risorse per la promozione turistica”

Terremoto : lettera a Mattarella per le scuole superiori di Norcia : La dirigente scolastica di Norcia, Rossella Tonti, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per sollecitare la costruzione della nuova sede provvisoria per gli istituti superiori della citta’. Tonti ha evidenziato la mancata autorizzazione a sbloccare i fondi necessari per la realizzazione della nuova struttura. “Mi rivolgo a lei – si legge nella lettera – nel mio ruolo di dirigente ...

Umbria : scossa di Terremoto avvertita in tarda notte tra Perugia e Terni - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 17 aprile 2019, esattamente alle 05.46, nel cuore dell'Umbria, nel perugino. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è...

Grande Fratello - primo Terremoto nella casa : "Se devo stare qui dentro...". Chi sta per lasciare il reality : primo scossone al Grande Fratello. Un concorrente starebbe pensando di lasciare la casa dopo una sola settimana di permanenza. Michael Terlizzi in queste ultime ore appare in grave crisi personale: "Il problema è che non sto bene, non so se faccio più bella figura a prendere ed uscire… Perché non mi

Terremoto politico in Umbria : ai domiciliari assessore e segretario Pd : Inchiesta della procura di Perugia per presunte irregolarità nei concorsi di assunzioni per le aziende ospedaliere. Virus...

Terremoto L’Aquila - il sindaco : “Spesso vengono scritte falsità. Ricostruzione privata a buon punto - quella pubblica in ritardo” : Il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Un Giorno da Ascoltare” con Arianna Caramanti e Misa Urbano, per fare il punto della situazione della città e raccontare cosa è cambiato da dieci anni a questa parte. Le critiche sui reportage “Non generalizzo ma non mi è piaciuta questa narrazione che buona parte dei giornalisti ha fatto per i dieci anni del Terremoto del 6 aprile 2009 –ha affermato Biondi-. ...

Terremoto L'Aquila - Mattarella : 'Motore della ricostruzione vada a pieno regime' : ... prima di rispettare un minuto di silenzio in Aula, il presidente Elisabetta Casellati ha voluto ricordare "che il nostro Paese è bellissimo ma fragile" e che "la politica deve sempre ispirarsi alla ...

Terremoto dell Aquila - 10 anni fa. Il messaggio di Mattarella 'I giovani hanno diritto alla rinascita' : ROMA - 'Sono trascorsi dieci anni da quel tragico 6 aprile che sconvolse l'Aquila: il Terremoto provocò morte e distruzioni, colpì al cuore l'intero paese, lasciò segni profondi e dolorosi che il ...

Terremoto L’Aquila - Mattarella : “La ricostruzione resta una grande sfida nazionale. È affidata alla responsabilità delle istituzioni” : “La ricostruzione resta una grande sfida nazionale. È affidata alla responsabilità delle istituzioni, a tutti i livelli, che devono assicurare sostegno ai progetti, certezza e continuità nelle risorse, trasparenza nella gestione. Ma la ricostruzione avrà pieno successo se renderà protagoniste le comunità locali, se rigenererà le reti sociali e i luoghi dove si trovano le radici della vita civile. L’Aquila vanta una importante università, ...

Il documentario 'L'Aquila. Una città italiana' 10 anni dopo il Terremoto : Il 6 aprile 2019 sarà il decimo anniversario del terremoto che colpì l'Aquila e alcuni paesi della sua provincia. In quest'occasione il 6 aprile alle ore 21: 00 arriva lo speciale di due ore L'Aquila. ...

Decennale Terremoto - Medici e sindacalisti si confrontano sulla gestione sanitaria delle emergenze : L'Aquila - “Nuove teorie ed esperienze mediche nella gestione sanitaria della maxiemergenza” è il titolo dell’autorevole tavola rotonda in programma sabato 6 aprile 2019 a L’Aquila, nell’aula sindacale della Uil in via Saragat a Campo di Pile, a partire dalle 8.30. Un evento promosso dalla Uil Fpl (federazione poteri locali) per aprire un dibattito costruttivo sia sulle nuove tecniche e le nuove teorie in merito alla gestione della ...

Lino Guanciale su Rai2 il 5 aprile per raccontare L’Aquila a 10 anni dal Terremoto (video) : Lino Guanciale su Rai2 presenta “L’Aquila, 03:32 - La generazione dimenticata”, il documentario in occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone. Lo speciale ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009 focalizzando l’attenzione su sei edifici, sei simboli di quel dramma: gli appartamenti abitati dagli studenti. Quella notte morirono 55 ragazzi, arrivati a L’Aquila da ogni ...