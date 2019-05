Teramo | vince 100 mila euro | si sospetta di una cliente abituale ' scomparsa'

Allerta Meteo Abruzzo : ancora criticità arancione per maltempo nelle province di Teramo - Pescara e Chieti : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’Abruzzo, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha comunicato che per la giornata di oggi restera’ in vigore l’Allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti. Tale Allerta interessera’ i bacini Tordino-Vomano, bacino del Pescara, bacino ...