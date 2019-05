Tennis | Fabio Fognini annuncia il forfait a Ginevra | al suo posto wild card per Alexander

Fabio Fognini e il Tennis mentale di coach Josè Perlas : La prossima frontiera? Il mentale. Lo sport tutto, e il tennis in particolare, al Simposio del Foro Italico di Roma, pre-Masters 1000, indica la strada. Il guru Nick Bollettieri benedice il percorso. José Perlas, coach spagnolo dal super pedigree sorride sornione ripensando a come ha cambiato la vita a molti talenti indecisi. Da Carlos Moya, che ha portato a una finale, a un titolo Slam e addirittura al numero 1 del mondo, all'altro iberico ...

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis : Fabio Fognini - ora la top-10 è più difficile. Decisivi Roma e Roland Garros : Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Madrid. Il Tennista ligure si è arreso agli ottavi di finale contro l’austriaco Dominic Thiem ed è una sconfitta che ha rallentato la corsa del nativo di Arma di Taggia alla top-10 del ranking mondiale. Da lunedì Fognini sarà il nuovo numero undici del mondo, sua miglior classifica di sempre, ma il distacco dal decimo posto di Marin Cilic potrebbe aumentare ancora al termine di questa ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - Fabio Fognini può entrare in top ten : deve battere Thiem e sperare. Tutte le combinazioni a Madrid : Fabio Fognini può entrare nella top ten del ranking ATP già questa sera. Il ligure ha bisogno di due risultati per poter festeggiare: battere Dominic Thiem negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e contemporaneamente sperare in una sconfitta di Marin Cilic contro Laslo Djere. Il vincitore di Montecarlo si è lasciato alle spalle un piccolo problema fisico che lo aveva attanagliato dopo l’apoteosi nel Principato e sembra avere ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...

Tennis - Fabio Fognini entra fra i top 10 del ranking mondiale se… Ecco cosa deve accadere nei prossimi tornei : Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo la top 10 del ranking mondiale ATP non è più una chimera per Fabio Fognini, che del resto nella classifica Race, quella relativa al solo 2019 che accompagna i giocatori fino alle ATP Finals di fine anno, è al settimo posto. Nella classifica mondiale “vera” il ligure è al 12° posto, a soli 5 punti dall’11°, il croato Marin Cilic, e a 190 punti dal 10°, il greco Stefanos Tsitsipas. Il 31enne di Arma ...

Tennis - Fabio Fognini : “Positive le Finals a Torino. Non so se giocherò ancora fino al 2021” : Non solo il trionfo di Montecarlo di Fabio Fognini, per il Tennis italiano è una settimana da ricordare: è arrivato infatti l’annuncio dell’approdo delle ATP Finals a Torino dal 2021, una notizia davvero fondamentale per tutto lo sport tricolore. Di oggi è il commento proprio del ligure, trionfatore nel Masters 1000 nel Principato, come riportato da LiveTennis: “Per il Tennis italiano è qualcosa di molto buono, si parla sempre di ...

Tennis - ATP Barcellona 2019 : Fabio Fognini dà forfait dopo il trionfo a Montecarlo : Fabio Fognini ha deciso e rinuncia al “Barcelona Open Banco Sabadell”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il nostro portacolori, reduce dal successo nel Masters 1000 di Montecarlo, aveva manifestato poco dopo l’atto conclusivo vinto contro il serbo Dusan Lajovic forti perplessità circa la partecipazione a questo evento per problematiche fisiche. Pertanto, ...

FABIO FOGNINI - FESTA CON LE IENE/ Video - la sfida a strip Tennis con Corti e Onnis : FABIO FOGNINI, FESTA con Le IENE dopo la vittoria nella finale di Atp Montecarlo: ma Stefano Corti e Alessandro Onnis lasciano il tennista in mutande.

Fabio Fognini : “Il mio Tennis da papà innamorato” : La vittoria a Monte Carlo, 51 anni dopo Pietrangeli, il numero 12 nella classifica mondiale che da ieri lo appaia a Paolo Bertolucci come terzo azzurro di sempre dopo Adriano Panatta (n.4) e Corrado Barazzutti (n.7) hanno fatto entrare Fabio Fognini nella grande galleria del nostro tennis. E forse non solo del tennis....

Tennis - infortunio alla coscia più grave del previsto per Fabio Fognini. Atp di Barcellona a forte rischio : Sono giornate di celebrazioni e di elogi per Fabio Fognini, reduce dalla strepitosa vittoria al Masters 1000 di Montecarlo. L’impresa, arricchita dai successi contro due fuoriclasse del calibro di Sascha Zverev negli ottavi e di Rafa Nadal in semifinale, ha permesso al Tennista ligure di salire al n.12 del ranking mondiale, migliore posizione mai occupata in carriera. Radio Sportiva ha intervistato il padre del giocatore azzurro, Fulvio, ...