Tennis | ATP Lione 2019 | Jannik Sinner elimina Antoine Hoang ed accede al turno decisivo

Tennis – Fognini non ce la fa : dichiarato forfait per il torneo ATP di Ginevra - wild card per Zverev : Fognini salta il torneo ATP 250 di Ginevra: annunciato il forfait dell’azzurro, al suo posto la wild card d’emergenza Zverev Dopo la vittoria al torneo ATP di Montecarlo, Fabio Fognini non è ancora riuscito a recuperare pienamente dal fastidio alla coscia, accusato proprio in finale. Il Tennista ligure, dopo aver dichiarato forfait per il torneo di Estoril, è tornato in campo a Madrid, dove si è fermato agli ottavi di finale, ...

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati dei quarti di finale (10 maggio). Avanti Nadal e Djokovic - fuori Federer e Zverev : Oggi a Madrid, nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis, si sono giocati tre dei quattro quarti di finale in programma: il numero uno del seeding, il serbo Novak Djokovic, è passato alle semifinali senza giocare, dato che il croato Marin Cilic, numero 9, ha dato forfait per un’intossicazione alimentare. Nelle altre sfide di giornata, cade l’elvetico Roger Federer, che viene rimontato e battuto dall’austriaco Dominic Thiem che si ...

Tennis - Fognini sale al n°11 del ranking ATP : Top 10 a Roma? : Prima dell'avvento del computer nel 1973, le classifiche erano stilate da giornalisti famosi: a fine anno venivano indicati solo i primi dieci Tennisti e le prime dieci Tenniste del mondo,.

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - classifica Atp : altro best ranking per Berrettini - comanda sempre Djokovic : TORINO - Due sole variazioni nella top ten nella classifica pubblicata oggi dall' Atp , che vede Novak Djokovic alla 26esima settimana consecutiva al comando, la 250esima complessiva: e' quinto nella ...

Tennis - Ranking ATP (6 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.31) continua la sua scalata : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole è in vetta con 11160 punti davanti a Rafael Nadal (7765). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che lo svizzero Roger Federer (terzo) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quarto), per via dell’eliminazione di quest’ultimo nei quarti di finale del torneo di Monaco di Baviera. Seguono l’austriaco Dominic Thiem (5085), il sudafricano Kevin Anderson ...

Tennis - Ranking ATP (6 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.31) continua la sua scalata : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti davanti a Rafael Nadal (7765). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che lo svizzero Roger Federer (terzo) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quarto), per via dell’eliminazione di quest’ultimo nei quarti di finale di Monaco di Baviera. Seguono l’austriaco Dominic Thiem (5085), il sudafricano Kevin Anderson (4115), il ...

Tennis - Berrettini cede in finale a Garin. Il cileno vince l'Atp di Monaco : La piccola e magra consolazione per Berrettini e che da domani sarà il numero 31 del mondo: continua la scalata del Tennista romano che si augura di migliorare ulteriormente la sua classifica in ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini si arrende in finale a Cristian Garin solo al tie-break del terzo set : Nella finale dell’ATP 250 di Monaco, disputata con temperature invernali, Matteo Berrettini, numero 37 del mondo, ha ceduto solo al tie-break del terzo set contro il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking. 6-1 3-6 7-6 il punteggio a favore del sudamericano in 2 ore e 11 minuti di gioco. I primi tre game del match seguono il servizio, poi Matteo si fa brekkare nel quarto dopo essere stato in vantaggio 30-0 e facendo negli ultimi due punti ...

Tennis - Atp Monaco 2019 : Matteo Berrettini debordante - spazza via Bautista Agut e vola in finale! Nel pomeriggio tornerà in campo : Matteo Berettini non si ferma più e neanche la pioggia di ieri gli impedisce di conquistare la nona vittoria consecutiva e la Finale di Monaco, in Germania, sconfiggendo con un perentorio 6-4 6-2 in 1 ora e 11 minuti di partita lo spagnolo (n.21 del mondo) Roberto Bautista Agut, che l’azzurro aveva già superato l’anno passato a Gstaad (Svizzera) nell’atto conclusivo sulla terra elvetica. Un match senza storia che ha premiato il ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Stefanos Tsitsipas e Pablo Cuevas conquistano la finale. Sconfitti Goffin e Davidovich Fokina : Sono il greco Stefanos Tsitsipas e l’uruguaiano Pablo Cuevas i finalisti dell’ATP di Estoril di Tennis. Il greco, n.10 del mondo e testa di serie n.1, ha piegato al termine di un match molto equilibrato il belga David Goffin (n.25 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Un successo in rimonta per l’ellenico che ci ha messo un po’ per trovare il suo Tennis d’attacco sulla terra rossa lusitana. La regolarità di ...