Tangenti | indagato l' ex candidato sindaco di Varese Paolo Orrigoni | Pagò 50mila

Lombardia - Tangenti : indagato Bonometti : 11.42 Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente della Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel Bresciano, è indagato per finanziamento illecito nella maxi indagine della Dda di Milano che otto giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. A Bonometti, che ieri per ore è stato sentito come persona informata sui fatti, sarebbe stato contestato un finanziamento illecito da circa 30 mila euro ad un politico.

Milano - Tangenti in Lombardia : indagato il presidente Attilio Fontana per abuso d'ufficio : Continuano spedite le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti e rapporti con la criminalità organizzata, 'Ndrangheta in particolare, che alcuni imprenditori e politici lombardi avrebbero intrattenuto al fine di agevolare i loro affari personali. Sono 43 le misure cautelari che la Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha eseguito ieri, le quali hanno portato dietro le sbarre anche noti esponenti del mondo politico ...