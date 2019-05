Taekwondo | Mondiali Manchester 2019 | Daniela Rotolo supera il primo turno nei -67 kg

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 maggio. Daniela Rotolo - Roberto Botta - Simone Crescenzi ed Erica Nicoli al secondo turno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Taekwondo 2019, in programma questa settimana a Manchester (Gran Bretagna). La rassegna iridata rappresenta senza alcun dubbio il più importante appuntamento stagionale e spettacolo e sorprese non sono mancate nei giorni scorsi, complice il LIVEllo stellare degli atleti presenti. Dopo la deludente eliminazione agli ottavi di Vito Dell’Aquila (-54 kg), la ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : nessun problema per Simone Crescenzi (-63 kg) - l’irlandese Conor Deery sconfitto in meno di un minuto : Dimostrazione di forza decisamente incoraggiante per Simone Crescenzi nel primo turno dei -63 kg, categoria in gara questa mattina nella quarta giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo in corsa in quel di Manchester (Gran Bretagna). L’azzurro, medaglia d’oro lo scorso anno ai Mondiali Militari e reduce da un ottimo avvio di stagione, ha impiegato meno di un minuto per avere ragione dell’irlandese Conor Deery. Il 22enne italiano, ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Roberto Botta (-80 kg) supera il primo turno sconfiggendo nettamente il colombiano Neyder Lozano Ruiz : Prosegue il momento positivo degli atleti italiani impegnati a Manchester (Gran Bretagna), nella quarta giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Dopo il successo all’esordio di Erica Nicoli (-53 kg), anche Roberto Botta ha superato brillantemente il primo turno nei -80 kg. L’azzurro ha sconfitto in maniera netta e piuttosto convincente il colombiano Neyder Lozano Ruiz, avversario decisamente alla portata (n.474 del ranking mondiale), ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : esordio vincente per Erica Nicoli (-53 kg) contro la giovane svedese Rim Bayaa : Buona partenza per la spedizione azzurra nella quarta giornata e penultima dei Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso a Manchester (Gran Bretagna) in questa settimana. La prima italiana a scendere in pedana è stata Erica Nicoli nei -53 kg e l’atleta di maggior esperienza della selezione guidata da Direttore Tecnico Claudio Nolaro (alla quarta partecipazione in una rassegna iridata) non ha tradito le attese conquistando una brillante vittoria ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 maggio - l’Italia si affida a Simone Crescenzi e Daniela Rotolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Taekwondo 2019, in programma questa settimana a Manchester (Gran Bretagna). La rassegna iridata rappresenta senza alcun dubbio il più importante appuntamento stagionale e spettacolo e sorprese non sono mancate nei giorni scorsi, complice il LIVEllo stellare degli atleti presenti. Dopo la deludente eliminazione agli ottavi di Vito Dell’Aquila (-54 kg), la ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (sabato 18 maggio). Tutti gli italiani in gara : Prosegue oggi, sabato 18 maggio, il programma dei Mondiali 2019 di Taekwondo. La quarta e penultima giornata della rassegna iridata vedrà impegnate quattro categorie: -63 kg e -80 kg al maschile e -53 kg e -67 kg al femminile, con gli incontri che proseguiranno fino alle semifinali. La serata sarà dedicata invece alle sfide per la medaglia d’oro nelle categorie -49 kg e -57 kg al femminile e -74 kg al maschile, le cui fasi preliminari sono ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati terza giornata. Doppietta della Gran Bretagna - Simone Alessio fa sognare l’Italia : Finalmente un po’ d’azzurro tra le stelle del panorama internazionale del Taekwondo, riunite a Manchester (Gran Bretagna) in occasione dei Mondiali 2019. L’appuntamento con la rassegna iridata rappresenta per la maggior parte degli atleti il momento più importante della stagione, soprattutto alla luce dei punti in palio nel ranking olimpico, strada più agevole per raggiungere la qualificazione a Tokyo 2020. La terza giornata di ...

Simone Alessio-Ahmad Abughaush - Finale Mondiali Taekwondo 2019 : data - programma - orario e tv : Una spettacolare impresa: l’Italia torna in una Finale dei Mondiali di taekwondo a 10 anni di distanza dall’ultima apparizione. Simone Alessio, classe 2000, riesce a disputare un torneo strepitoso in quel di Manchester (Gran Bretagna) cogliendo l’accesso all’ultimo atto per quanto riguarda la categoria dei -74 kg. Domani l’azzurro andrà a giocarsi la medaglia d’oro contro il giordano Ahmad Abughaush, campione ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio GIGANTE! 19 anni di talento - è in finale per il titolo! : Impresa fenomenale di Simone Alessio ai Mondiali 2019 di Taekwondo. Sul tatami di Manchester il giovane talento azzurro vola in finale nei -74 kg e domani avrà l’occasione di scrivere la storia, visto che mai nessun italiano ha conquistato l’oro in una rassegna iridata. L’Italia riporta così un atleta nell’ultimo atto dopo dieci anni, visto che gli ultimi erano stati nel 2009 Carlo Molfetta e Veronica Calabrese. Questa prestazione consacra ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio inarrestabile! L’azzurro vola in semifinale ed è medaglia nei -74 kg! : Simone Alessio monumentale nel pomeriggio della terza giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Manchester (Gran Bretagna). Dopo aver superato nel secondo turno il cinese di Taipei Cheng-hao Chang, il 19enne azzuro ha compiuto una vera e propria impresa negli ottavi di finale eliminando il croato Toni Kanaev, n.1 del ranking mondiale e campione europeo in carica, con il punteggio di 29-8. Nella sfida decisiva per ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 maggio - SIMONE ALESSIO IN SEMIFINALE - medaglia al sicuro per l’azzurro! Eliminata Martina Corelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi vivremo molti altri incontri emozionanti sui tatami di Manchester, con l’Italia che cercherà di trovare il primo acuto in una rassegna iridata fino ad ora avara di soddisfazioni azzurre. Le maggiori speranze saranno riposte su SIMONE ALESSIO nei -74 kg. Il 19enne toscano sta infatti vivendo un ottimo momento di forma, visto che in questa ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio passa agli ottavi - battuto 8-7 Cheng-hao Chang : Arriva finalmente il primo vero acuto azzurro ai Mondiali 2019 di Taekwondo. Nella terza giornata di gare sui tatami di Manchester, Simone Alessio approda agli ottavi di finale nei -74 kg. Il 19enne toscano, vincitore in questa stagione del Cyprus Open e della President’s Cup Africa, non ha deluso le aspettative, ma ora si troverà di fronte un avversario molto ostico, visto che dovrà affrontare il croato Toni Kanaet, attuale numero uno del ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio passa agli ottavi - battuto 8-7 Cheng-hao Chang : Arriva finalmente il primo vero acuto azzurro ai Mondiali 2019 di Taekwondo. Nella terza giornata di gare sui tatami di Manchester, Simone Alessio approda agli ottavi di finale nei -74 kg. Il 19enne toscano, vincitore in questa stagione del Cyprus Open e della President’s Cup Africa, non ha deluso le aspettative, ma ora si troverà di fronte un avversario molto ostico, visto che dovrà affrontare il croato Toni Kanaet, attuale numero uno del ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 maggio - Simone Alessio agli ottavi! Eliminata Martina Corelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi vivremo molti altri incontri emozionanti sui tatami di Manchester, con l’Italia che cercherà di trovare il primo acuto in una rassegna iridata fino ad ora avara di soddisfazioni azzurre. Le maggiori speranze saranno riposte su Simone Alessio nei -74 kg. Il 19enne toscano sta infatti vivendo un ottimo momento di forma, visto che in questa ...