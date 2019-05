Taekwondo | Mondiali 2019 | i risultati della quarta giornata Storico oro per Simone

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Nelladi gare deidi, che si stanno svolgendo a Manchester,Alessio ha realizzato un’impresa storica. Il 19enne nativo di Livorno ha trionfato nei -74 kg, diventando così il primo atleta italiano a conquistare la medaglia d’oro in una rassegna iridata senior. Il giovane azzurro ha ottenuto questo risultato memorabile battendo in finale 18-11 il giordano Ahmad Abughaush, campione olimpico in carica nei -68 kg, al termine di un incontro condotto sempre dal nostro portacolori, che ha dimostrato di essere davvero il più forte in questo torneo. Passiamo quindi agli altri, con due titoli assegnati in campo femminile. Nei -49 kg successotailandese Panipak Wongpattanakit che domina 21-6 la finale con la cinese Jingyu Wu, mentre nei -57 kg oro alla britannica Jade Jones, che batte 14-7 in finale la sudcoreana Lee Ah-Reum. In quattro ...

