Taekwondo | Mondiali 2019 | esordio vincente per Erica Nicoli -53 kg contro la giovane

(Di sabato 18 maggio 2019) Buona partenza per la spedizione azzurra nella quarta giornata e penultima deidi, in corso a Manchester (Gran Bretagna) in questa settimana. La prima italiana a scendere in pedana è statanei -53 kg e l’atleta di maggior esperienza della selezione guidata da Direttore Tecnico Claudio Nolaro (alla quarta partecipazione in una rassegna iridata) non ha tradito le attese conquistando una brillante vittoria al primo turnola svedese Rim Bayaa (classe 2001 e n.194 del ranking mondiale) con il punteggio di 11-3. Nei sedicesimi di finale l’azzurra affronterà la danese Sarah Malykke, n.9 del ranking mondiale e avversaria decisamente temibile. L’azzurra ha preso le misure in un primo round molto accorto da parte di entrambe le atlete, chiudendo il leggero svantaggio (1-3) e faticando inizialmente a trovare il bersaglio ...

