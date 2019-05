Supergirl 4 | finale in Usa il 19 maggio | Lex Luthor ancora più malvagio alla Casa Bianca

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Domenica 19andrà in onda negli Stati Uniti su The CW ildella quarta stagione di. L'episodio 4x22, dal titolo 'The Quest for Peace', vedrà il ritorno di Lex, dando aun'ultima possibilità per affrontarlo. Nelle ultime settimane, la ragazza d'acciaio ha dovuto far fronte ai problemi causati dal celebre villain ma non si è confrontata con lui stesso. Nell'ultimo episodio i due saranno faccia a faccia per un vero e proprio scontro. Nel seasonverrà svelato il piano criminale delche si troverà a Washington DC e convocherà la madre e Lena. Le premesse dell'episodio anticipano eventi drammatici che Kara dovrà affrontare assieme al suo team per impedire che si realizzi il piano di Lex....

