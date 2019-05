ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2019) Una "Blitzkrise" - crisi lampo - inimmaginabile, per colpa di un video-scandalo. Inin 24 ore e' caduto ile il popoloco dovra' tornare alle urne molto probabilmente nel mese di settembre anche se c'e' un'ipotesi che possa slittare a ottobre. Un terremoto politico vero e proprio in salsa viennese ad appena una settimana dalleeuropee. Dalla pubblicazione del video tranello che inchioda Heinz Christian, vicee leader dell'estrema destra Fpoe, colto all'interno di un appartamento di Ibiza a parlare di come favore aziende russe per importanti commesse, all'annuncio diieri mattina quando ormai la bufera era incontrollabile si e' dimesso dalla carica di vicee leader della Fpoe.IlSebastian(OeVP, centrodestra) in serata ha annunciato la rottura con la FPOe: "Quando e' troppo ...

ilfogliettone : Strache affossa governo Kurz, elezioni anticipate in Austria. Il cancelliere: 'Quando è troppo è troppo' -… -