Stefano Allievi | parla il sociologo di sinistra | Senza i migranti la crisi in

liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) "Gli immigrati sono essenziali a reggere il sistema Italia e questo vale ancor più in epoca dieconomica".diesperto di migrazioni, in una intervista a Repubblica, spiega che se non ci fossero iandrebbe in tilt il nostro welfare, l'Inps andrebbe i

ComoCfp : #Wellness #Tea. Gli allievi della classe prima c pasticceria, agli ordini del maestro Stefano Camozzi, allietano il… - Fiorini_Stefano : RT @Aramcheck76: Salvini: 'pronto a incontrare la docente e i suoi allievi' Non li devi incontrare, li devi lasciare in pace, non farci la… - nappa_stefano : RT @Aramcheck76: Salvini: 'pronto a incontrare la docente e i suoi allievi' Non li devi incontrare, li devi lasciare in pace, non farci la… -