Stasera lo spettacolo della Luna Blu | tutte le INFO | i DETTAGLI e le curiosità sul raro

(Di sabato 18 maggio 2019)alle 23:11 (ora italiana) laraggiungerà il plenilunio. Solitamente, lapiena di maggio è chiamatadei Fiori,del Latte oSemina del Grano a causastagione in cui si verifica. Quest’anno invece sarà anche unaBlu, unoda non perdere nel cielo notturno. Ma cosa significa? In realtà, la definizione ha due significati: potrebbe essere la terzapiena in una stessa stagione astronomica con 4 lune piene (rispetto alle solite 3), che è il caso di oggi, oppure potrebbe essere la secondapiena in un mese con due pleniluni. Nei 1100 anni tra il 1550 e il 2650, ci sono 408 lune blu stagionali e 456 lune blu mensili. Questo significa che laBlu come quella disi verifica circa ogni 2-3 anni, mentre quelle mensili sono un po’ più frequenti. LaBlu stagionale è la definizione astronomica originale diBlu. ...

