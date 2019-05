Stagione magica per Civitanova | prima lo scudetto e adesso la Champions League

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) A poche ore di distanza dalla vittoria della Igor,trionfa in campo maschile regalando la secondain una notte alla pallavolo italiana E’ una serataper la pallavolo italiana, che si regala duenel breve volgere di poche ore.il successo della Igor sull’Imoco,il trionfo diche detronizza Kazan e sale sul tetto continentale. A otto anni di distanza dalla vittoria di Trento, latorna in Italia grazie agli uomini di De Giorgi, che si impongono 3-1 davanti al pubblico della Max Schmeling Halle di Berlino, dove nel 2002 le azzurre di Bonitta vinsero l’oro Mondiale. Partenza in salita per, che perde il primo set per 16-25 per poi destarsi tutto d’un tratto, alzando i giri del motore. Dalla seconda frazione è un monologo della formazione italiana, che chiude 3-1 con il punteggio ...

