Spoiler spagnoli Il Segreto | Matias supera l’intervento | Elsa sul punto di morire

Il Segreto - Spoiler spagnoli : esplode una bomba alla villa di Francisca : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi. Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Matias rischia di perdere la vista - Irene sospetta di Severo : Arrivano delle anticipazioni poco piacevoli sulla fortunata soap opera spagnola “Il Segreto”. Nelle puntate che sono andate in onda sull'emittente televisiva iberica “Antena 3” nella settimana in corso, proprio quando alla casona sembrava essere tornato il sereno, è accaduto il peggio. Un momento di felicità si è trasformato in una vera e propria tragedia. Fernando Mesia e la sua nuova fiamma Maria Elena dopo essersi scambiati i voti nuziali, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Lola disposta a concedersi a Prudencio : Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche Il Segreto non smettono di coinvolgere i telespettatori. Nelle puntate che sono andate in onda su “Antena 3” alla fine di marzo è entrata in scena una donna chiamata Lola che ha ricordato fisicamente l’indimenticabile Pepa Balmes. Sin da subito la new entry si è avvicinata a Prudencio Ortega che ha dimostrato di essere attratto dalla giovane. Le anticipazioni dei capitoli iberici dal 13 al 17 ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Lolita riconosce l’assassino di Samuel Alday : La soap opera spagnola “Una Vita” riesce a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie ai colpi di scena che non mancano mai. Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva LA 1 TVE la settimana in corso, si ripresenterà ad Acacias 38 il malvagio uomo che ha ucciso Samuel Alday. Si tratta di Cristobal, che rimetterà piede nel quartiere iberico per uccidere Genoveva. Quest’ultima verrà protetta dal nuovo compagno Alfredo, che ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Isaac preoccupato per il grave stato di salute di Elsa : Lo sceneggiato spagnolo Il Segreto, scritto da Aurora Guerra, continua ad essere ricco di intrighi e di misteri. Nelle puntate che sono state trasmesse su Antena 3 nei giorni scorsi Isaac Guerrero è entrato in ansia dopo aver confessato ad Elsa Laguna di aver convinto sua moglie (Antolina) a ritirare l’accusa nei suoi confronti. Inoltre la sorella del defunto Jesus, stanca di dover mentire, ha svelato al suo ex fidanzato le sue gravi condizioni ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Isaac minaccia la moglie di farla arrestare : Finalmente ci sarà la resa dei conti tra due personaggi nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato “Il Segreto”. Nei capitoli che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 6 al 10 maggio 2019, Isaac dopo aver appreso grazie alle autorità che Elsa Laguna ha rischiato di essere uccisa dalla sua compagna di cella per ordine di Antolina, perderà le staffe. Il falegname si servirà del decesso del cognato Jesus per ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli dal 6 al 10 maggio : Severo prepara una bomba : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni dell'amatissima soap Il Segreto che, nelle trame iberiche in onda dal 6 al 10 maggio, vedono come protagonisti centrali non solo Severo e la sua guerra senza fine con Molero ma anche Isaac. Il Guerrero, infatti, viene informato dal medico del carcere che la situazione di Elsa è grave a causa di un'aggressione mirata contro di lei messa in atto da un uomo pagato da Antolina. Isaac è disperato per la sua ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon litiga con Antonito - la vedova di Samuel viene pedinata : Lo sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare colpi di scena e trame appassionanti. Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi sull’emittente LA 1 Tve questa settimana, rivelano che Antonito Palacios sarà ai ferri corti con il padre Ramon per essersi intromesso tra lui e l’ispettore militare e per aver intrapreso una relazione amorosa con la domestica Carmen. La vedova di Samuel ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Severo vuole costruire una bomba - Elsa ha una grave malattia : Sorprendenti novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna. Se Severo avrà intenzione di costruire una bomba, Donna Francisca scoprirà che Fernando rimarrà a Puente Viejo insieme a Maria Elena. Infine Isaac apprenderà che Elsa è molto malata. Il Segreto: Isaac ricatta Antolina Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, raccontano che Isaac scoprirà che la moglie potrebbe aver comprato ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Samuel prima di morire perdona Diego : Continua a sorprendere la soap opera spagnola “Una Vita” creata dalla stessa autrice de “Il Segreto” e ambientata nel quartiere borghese di Acacias 38. Arriva una bruttissima notizia, perché negli episodi che hanno visto questa settimana i telespettatori spagnoli c’è stata una tragica uscita di scena. Si tratta di Samuel Alday, che è morto per mano di un nemico di sua moglie Genoveva. prima di passare a miglior Vita, il figliastro di Ursula ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa in fin di vita - Gracia allontana la figlia da Dolores : La soap opera iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, stupisce ogni giorno. Le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 29 aprile al 3 maggio 2019, rivelano che Elsa Laguna verrà ritrovata in fin di vita nella sua cella, dopo essere stata picchiata da un’altra detenuta su ordine di Antolina. Gracia Hermosa, ritornata a Puente Viejo soltanto da pochi giorni con la figlia Belen, prenderà le ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Antonito deve andare in guerra - Ursula medita vendetta : Le trame del fortunato sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continuano ad appassionare. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La1 Tve da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio, rivelano che Ramon Palacios e la nuora Lolita Casado saranno in ansia a causa di Antonito, che dovrà andare in guerra. Ursula Dicenta dopo essere rimasta senza un tetto su cui vivere, in seguito del decesso di Eduardo e Lucia, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli al 3 maggio : Elsa grave in cella dopo essere stata picchiata : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della popolare soap "Il Segreto", che in Italia va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16:25 circa, e il martedì sera anche su Rete 4 alle 21:25. Le trame iberiche della serie televisiva relative agli episodi che verranno trasmessi in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio, si concentrano innanzitutto su Severo Santacruz, il quale continuerà a non capire come mai le coltivazioni di riso affidategli dalla ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Onesimo e Meliton rivali in amore - Prudencio aiuta Lola : Onesimo e Meliton, insieme a Fernando, saranno i protagonisti delle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio. Se il cugino di Hipolito e il sergente si troveranno a lottare per l'amore di una donna, il Mesia chiederà la mano di Maria Elena. Meliton innamorato di Saturna Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda nella prima settimana di maggio, svelano che la Laguna sarà ritrovata dal sergente ...