Spacca la testa a un senzatetto con un estintore | arrestata guardia giurata del

Agrigento - arrestata banda di gambiani e nigeriani : spaccio in piazza e nelle scuole. “Spaccavano bottiglie in testa ai clienti” : Le telecamere dei carabinieri li hanno ripresi “anche mentre spaccavano bottiglie di vetro in testa ai giovani clienti”a cui vendevano hashish e marijuana “tra i vicoli del centro storico, all’uscita di scuola o all’ora dell’aperitivo“, come spiegano gli investigatori. È la banda di spacciatori gambiani e nigeriani arrestata questa mattina nell’operazione ‘piazza Pulita‘ condotta da oltre cento militari ...

Agrigento : arresti droga - spacciatori Spaccavano bottiglie vetro in testa ai clienti : Palermo, 22 apr. (AdnKronos) - La banda di trafficanti di droga arrestata all'alba di oggi dai Carabinieri di Agrigento "agiva con grande violenza", come spiegano gli inquirenti, "tant’è che le telecamere dei Carabinieri, in più occasioni, hanno potuto filmare gli spacciatori anche mentre spaccavano

Icardi contestato - la tifoseria nerazzurra si Spacca : “Siete un pubblico di m…” : La Curva Nord dell’Inter, al 21′ del primo tempo della partita contro la Roma, ha iniziato a intonare cori e insulti contro Mauro Icardi, seduto in panchina. Il resto dello stadio ha risposto fischiando gli ultras come accaduto contro l’Atalanta al ritorno da titolare dell’argentino a San Siro due settimane fa. La reazione degli spettatori non e’ piaciuta alla Curva Nord che ha cosi’ insultato anche il ...

Icardi contestato - la tifoseria nerazzurra si Spacca : “Siete un pubblico di m…” : La Curva Nord dell’Inter, al 21′ del primo tempo della partita contro la Roma, ha iniziato a intonare cori e insulti contro Mauro Icardi, seduto in panchina. Il resto dello stadio ha risposto fischiando gli ultras come accaduto contro l’Atalanta al ritorno da titolare dell’argentino a San Siro due settimane fa. La reazione degli spettatori non e’ piaciuta alla Curva Nord che ha cosi’ insultato anche il ...

Scoperta shock in casa a Paternò - pensionato senza vita con la testa Spaccata : La vittima è un uomo di 78 anni ritrovato esanime a terra all'interno della sua abitazione nel pomeriggio di venerdì. Sul caso stanno indagando ora i carabinieri che, dopo aver raccolto diverse testimonianze, al momento ipotizzano un omicidio non volontario avvenuto durante una lite familiare in casa.Continua a leggere

Il Tesoro : per i risparmiatori bastano 750 milioni Ma le norme non si vedono e la protesta si Spacca : Le associazioni dei risparmiatori sono spaccate, i testi delle nuove norme sui rimborsi ancora non ci sono e dal Def si apprende che la spesa prevista per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari è di 750 milioni contro gli 1,5 miliardi stanziati. In tutto questo, sempre nel Def sta scritto nero su bianco che per quest’anno i rimborsi saranno, se...

Bologna - Pd si Spacca su legge contro omofobia. E Lega ospita in Regione Congresso famiglie. Protestano associazioni lgbt : Da una parte i relatori di quello che è stato definito “il secondo tempo” del Congresso mondiale delle famiglie appena tenutosi a Verona, dall’altra la comunità lgbti del Bologna Pride e le donne dei movimenti per la parità, insieme ad alcuni esponenti del Pd. Terreno di scontro: la città di Bologna. Oggi, sotto le Due Torri, si è tenuto, nella sede della Regione Emilia-Romagna, il convegno ‘Sì alle leggi per la famiglia, no alla ...