Sondaggi europee 2019 | Euromedia “notizie magistratura alterano l’affluenza”

Sondaggi elettorali Regno Unito : Europee - Brexit Party al 35% : Sondaggi elettorali Regno Unito: Europee, Brexit Party al 35% A pochi giorni dalle elezioni Europee, il Brexit Party consolida il suo primato nel Regno Unito. Secondo l’ultima rilevazione elaborata da YouGov, il partito di Nigel Farage raccoglie il 35% dei consensi. Più del doppio dei laburisti dati al 15% e addirittura quasi il quadruplo in più dei conservatori sprofondati al 9%. Un vero e proprio scossone politico che può avere ...

Sondaggi europee 2019 - in Germania CDU sotto il 30% : Sondaggi europee 2019, in Germania CDU sotto il 30% Le prossime elezioni europee del 26 maggio non saranno un test per il governo e le forze politiche solo in Italia. In Germania sarà testata la leadership della CDU. Non vi sono molti dubbi sulla prima posizione dei cristiano-democratici, ma la percentuale che otterrà sarà importante, visto che si tratta delle prime elezioni dopo la vittoria della Kramp al congresso del partito. La ...

Europee in Francia - nei Sondaggi Le Pen batte Macron : sovranisti al 23 - 5 En Marche al 22 - 5. Lei : “Exploit storico” : Lei promette un “exploit storico”, un successo che non aveva visto alle presidenziali, quando lui l’aveva sconfitta al secondo turno. Ma Marine Le Pen è convinta che il vento sia cambiato. La leader del Rassemblement National – ex Front National – lancia un appello ai francesi affinché infliggano una “pesante sconfitta elettorale” a Emmanuel Macron. Perché la battaglia tra i due, in un duello al ...

Sondaggi elettorali Francia : Europee - sorpasso Le Pen ai danni di Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, sorpasso Le Pen ai danni di Macron Le elezioni Europee in Francia per Macron stanno sempre di più assomigliando a quello che è stato il referendum costituzionale per Renzi in Italia. Un voto sulla persona e sul suo operato con le tematiche Europee sullo sfondo. E il risultato finale potrebbe non essere tanto dissimile da quello a cui è andato incontro l’ex premier ed ex segretario Pd. Sondaggi ...

Europee - Sondaggi Gran Bretagna : sfonda il Brexit Party di Farage al 34%. Più di Labour e Tory messi insieme : La Brexit sembra far meno paura di quello che si credeva al di là della Manica. Almeno secondo gli ultimi sondaggi elettorali in vista delle Europee di fine maggio, il 23 in Gran Bretagna, che danno il neonato Brexit Party di Nigel Farage primo partito al 34%. Uno schiaffo ai conservatori che escono politicamente distrutti dai negoziati sull’uscita dall’Unione europea, ma anche e soprattutto per i Laburisti che, invece, speravano di ...

Elezioni europee : boom di Farage nei Sondaggi - panico a Londra e Bruxelles : Non più una vittoria elettorale, ma una valanga: i numeri dei sondaggi assumono i connotati del boom per il nuovo Brexit Party di Nigel Farage, in vista delle europee del 23 maggio. E gettano nello sconforto i due maggiori partiti britannici - i laburisti di Jeremy Corbyn, ma soprattutto i conservatori della premier-anatra zoppa Theresa May - non s...

Sondaggi elezioni europee - crollo della Lega : in meno di un mese perde il 6% : Gli ultimi Sondaggi realizzati prima del voto del 26 maggio per le elezioni europee (negli ultimi 15 giorni non è possibile pubblicare rilevazioni) mostrano un evidente calo della Lega: il partito di Matteo Salvini perde il 6% in meno di un mese e arriva al 30,9%. In netta crescita il Movimento 5 Stelle (vicino al 25%), bene il Pd (20,5%) e recupera consensi anche Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi europee - il 56% degli italiani non ha fiducia nel Governo Conte : Alla domanda "quanta fiducia ha nel Governo guidato dal premier Giuseppe Conte" la sommatoria delle risposte "poco" e "per nulla" (rispettivamente 30 e 26%) porta a un 56% di giudizi negativi, di fatto una bocciatura per l'inquilino di Palazzo Chigi...

Sondaggi elettorali Cise : la Lega meglio alle Politiche che alle Europee : Sondaggi elettorali Cise: la Lega meglio alle Politiche che alle Europee Prima del blackout elettorale relativo ai Sondaggi, arrivano anche le intenzioni di voto rilevate dal Cise (Centro italiano studi elettorali). Interessante notare il variare del risultato della Lega in base alle elezioni di riferimento: in pratica, è l’ipotesi del Cise, se si votasse per le Politiche prenderebbe più voti di quanti potrebbe raccoglierne il prossimo 26 ...

Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019 : “Tutto dipenderà dall’affluenza” : Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019: “Tutto dipenderà dall’affluenza” Il fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite da Andrea Pancani nella puntata di Coffee Break del 10 maggio 2019 su La7. In poco più di 1 ora, si sono trattati diversi temi, tra cui anche i Sondaggi politici in vista delle elezioni europee, prima del blackout sulle rilevazioni (in Italia si voterà domenica 26 maggio, clicca qui per tutti gli ...

Sondaggi politici europee : ampio margine per la Lega - sfida grillini-Pd alle spalle : Il tempo in cui la diffusione dei Sondaggi politici sarà autorizzata sta per finire. E' questo il motivo per il quale inizia a diventare sempre più interessante l'analisi relativa ai Sondaggi che raccontano quale sia, attualmente, lo stato del consenso di ciascun partito. Precisando che si tratta comunque di proiezioni e di indagini che possono anche essere differenti rispetto alla realtà dei fatti, rappresentano oggetto di discussione ...

Ultimi Sondaggi elettorali - elezioni europee 2019 : chi vincerà - i dati finali : Ultimi sondaggi elettorali, elezioni europee 2019: chi vincerà, i dati finali Dalla mezzanotte di oggi – venerdì 10 maggio 2019 – scatta il divieto di pubblicare sondaggi in vista del voto per l’Europarlamento; ecco cosa dicono le ultime rilevazioni degli istituti quando mancano giusto due settimane alle prossime elezioni europee. Ultimi sondaggi elettorali: Lega in calo ma sempre in testa Secondo praticamente tutti i ...

Sondaggi europee - Lega può raggiungere il 36%. Ma il 19% degli italiani non sa come voterà : A due settimane dal voto del 26 maggio solo il 59% dei cittadini ha già deciso come voterà, mentre il 22% ammette di non aver ancor le idee chiare. L'astensione resta comunque alta nelle previsioni: circa 20 milioni di italiani potrebbero restare a casa. È il quadro che emerge dall'ultimo Barometro Politico Demopolis.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Index : Europee - Lega ancora giù - bene Pd e M5S : Sondaggi elettorali Index: Europee, Lega ancora giù, bene Pd e M5S I battibecchi continui tra Lega e Movimento 5 Stelle sono un mero teatrino elettorale per accaparrarsi più voti possibili in vista delle Europee del 26 maggio. A sostenerlo è il 44,5% degli italiani in un Sondaggio Index per Piazza Pulita. Solo il 32,4% ritiene che questo litigio permanente possa alla fine portare ad una rottura definitiva tra le parti in gioco. Il 15,6% è ...