Sky Sport Serie A 37a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

MotoGP Francia 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Yamaha nella prima fila 'virtuale' (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) dopo le Libere del venerdì in vista del Gp di Francia che si corre domenica sul circuito di Le Mans. A svettare e' il ritrovato Maverik Vinales in 1:31:428 che precede il solito Marc Marquez (1:31:618) e la sorpresa di questo inizio di stagione, il francese Fabio Quartararo (+0.285), 'poleman' a Jerez nonché beniamino di casa, che continua a sorprendere ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Francia (16 - 19 Maggio). In chiaro differita TV8 : Seconda tappa europea per il Motomondiale 2019, con il Gran Premio di Francia in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) da giovedì 16 a domenica 19 maggio. Come a Jerez, la realtà virtuale diventerà reale: una vera MotoGP entrerà nello studio mobile di Sky Sport MotoGP, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto con livrea Sky...

Zappia : «Sport e calcio centrali nel futuro di Sky» : «Vorrei ribadire che la volontà e l’impegno di Sky Italia nello Sport e nel calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore». L’Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall’ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio […] L'articolo Zappia: «Sport e calcio centrali nel futuro di Sky» ...

Zappia (Sky Sport) : «In prima linea per i prossimi diritti tv Serie A» : «Vorrei ribadire che la volontà e l'impegno di Sky Italia nello Sport e nel Calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore». L'Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall'ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio italiano del Presidente della...

Zappia : «Mercato cambiato ma Sky manterrà leadership nello sport». : In un contesto di mercato che «in 3 anni è cambiato come in 30» per i contenuti televisivi a pagamento, Sky punta a «investire nei contenuti, soprattutto nelle nostre produzioni originali, mantenere la leadership sullo sport e distribuire i contenuti sempre più attraverso internet». Lo afferma Andrea Zappia, amministratore delegato per l'Europa Continentale di Sky, in un convegno all'Università ...

“Sky Sport” - Juventus-Deschamps : c’è la conferma! C’è anche il sogno di Agnelli : JUVENTUS DESCHAMPS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SkySport“, la Juventus sarebbe pronta ad osservare molto attentamente il prossimo futuro di Deschamps. Interesse reale e concreto, soprattutto dopo i no a Pochettino e Guardiola. Come vi avevamo anticipato, l’attuale ct della Francia potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad Agnelli, meno alla coppia Paratici-Nedved. Conte sembrerebbe […] More

Internazionali Italia di Tennis Roma 2019 al via su Sky Sport : Su Sky Sport, da domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael Nadal. E da quest’anno, grazie all’accordo con SuperTennis, Sky Sport – Official Broadcaster del torneo maschile -trasmetterà anche due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo ...

F1 Spagna 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Tre pole position di fila (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) non fanno una prova, ma almeno un indizio, soprattutto se conquistate 'in faccià allo specialista Lewis Hamilton che guida la stessa monoposto. Così Valtteri Bottas, protagonista in qualifica anche a Barcellona, si conquista i titoli di apertura in vista della quinta prova del Mondiale di Formula 1 come un forte pretendente al titolo 2019, dopo anni di ...

Sky Sport : Khedira e Manduzkic potrebbero lasciare la Juventus a luglio : Indipendentemente da chi ci sarà in panchina la prossima stagione, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione di mercato, con tanti giocatori che potrebbero essere messi in discussione ed essere ceduti in estate. D'altronde l'esigenza della Juventus è anche quella di fare cassa, in quanto a giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che potrebbe significare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 11 e 12 Maggio : Calcio Estero SKY Sport PREMIER LEAGUE (ultima giornata) domenica, alle ore 16, scatta il rush finale, con Manchester City e Liverpool a contendersi il titolo Per seguire al meglio l’emozionante ultima giornata “DIRETTA GOL PREMIER LEAGUE” con 6 incontri in contemporanea La partita dei “Citizens” in casa del Brighton anche in diretta integrale Alle 21, su Sky Sport Football, lo...

Sky Sport Serie A 36a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Italia (10 -11 - 12 Maggio) : Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperSport è pronto a tornare a regalare emozioni. Dopo le ultime due gare, al MotorLand di Aragon e ad Assen, dove l'adrenalina è stata al limite fino alla bandiera a scacchi, i piloti si preparano adesso a spostarsi in Italia, per dar vita ad una nuova sfida nel leggendario Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, una pista che è spesso stata lo scenario di battaglie storiche del ...

F1 Spagna 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Il monologo Mercedes (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) continua ininterrotto anche a Barcellona, almeno nelle prove libere che hanno aperto la tre giorni del primo Gp europeo stagionale della Formula 1. Ancora una volta la Ferrari si trova a inseguire anche se magari non ha calato sul tavolo tutte le carte, visto il divario di circa tre decimi registrato tra le Frecce d'Argento e le Rosse. Le libere hanno detto poi che le Red Bull non ...

Sky Sport – Lavoro a parte per Mertens e Ounas. A sinistra potrebbe esserci un ballottaggio : Stando alle ultime notizie fornite da Sky Sport, Carlo Ancelotti potrebbe dover fare a meno di Mertens e Ounas contro la Spal. I due, infatti, a causa di fastidi muscolari, hanno svolto Lavoro a parte. Il mister, intanto, sembra già aver scelto la coppia di attacco per domenica che, con molta probabilità, dovrebbe essere quella formata da Milik e Insigne. Callejon sarà a destra, mentre sull’out di sinistra potrebbe esserci il ...