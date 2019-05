Siracusa | prefetto vieta blocchi al polo industriale | Cgil ' attacco a libertà lavoratori'

Il prefetto di Siracusa ordina la chiusura delle attività del boss di Noto : Le attività commerciali che hanno come responsabile legale Concetta Albergo ma che, secondo le indagini della Polizia e come denunciato da una nostra inchiesta giornalistica, sono riferibili al boss di Noto Waldker Albergo, detto Rino, oggi sono state colpite da una interdittiva antimafia emanata della Prefettura di Siracusa . La decisione è stata presa dal prefetto di Siracusa , Luigi Pizzi, dopo l'istruttoria condotta dalle forze dell'ordine ed ...

Migranti : Salvini indagato - Tribunale ministri convoca Prefetto Siracusa : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania, come apprende l'Adnkronos, ha convocato per domani mattina il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona a carico del vicepremier Matteo Salvini. Sul caso dei Migranti soccorsi dalla nave