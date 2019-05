Sicilia | cinque tonnellate di droga in veliero turco | tre arresti e sequestri

Comunali Sicilia - alle 12 affluenza per il ballottaggio ancora sotto 11%. Cinque punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei Cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 12, quasi l’11% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 4,4% in meno rispetto al primo turno (15,3%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 24.820 su 226.546. Il calo più importante si registra a Mazara del Vallo -5,76% (13,75% contro 19,51%), seguita poi da Monreale con -5,34% ...

Domenica ballottaggi in cinque città della Sicilia : Domenica prossima, dalle 7 alle 23, sara' effettuato il turno di ballottaggio in cinque Comuni Siciliani, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile per eleggere sindaco e consiglio comunale. Unico capoluogo al voto e' Caltanissetta dove gli elettori saranno chiamati a scegliere fra i candidati sindaco Michele Giarratana del Centrodestra (37,39%) e Roberto Gambino del M5s (19,92). A Gela (Cl), si ...

Siracusa. Cinque 'P' per un utile momento di confronto : 'La Sicilia hub del Mediterraneo' : Secondo ed ultimo lavoro per 'La Sicilia Hub del Mediterraneo', una serie di incontri e tavole rotonde alla presenza dei rappresentanti della politica, dell'industria, dell'imprenditoria e della società civile Siciliana promossa da Res ed animata dal deputato regionale Giovanni Cafeo. Casa del progetto di condivisione, l'ex convento del ...

Dove i Cinque stelle governano - i Cinque stelle scricchiolano (dalla Sicilia in su) : Roma. La rivoluzione dal basso, la democrazia diretta, il Signor nessuno nella stanza dei bottoni e il teorema di Gela (chiamiamolo così): i Cinque stelle prendono voti in fretta, ma li perdono altrettanto in fretta nei luoghi in cui la realtà li assale. E’ successo domenica alle amministrative nell

Amministrative : in Sicilia sfida rimandata per cinque comuni - ballottaggi il 12 maggio : Palermo,. 29 apr. (AdnKronos) - Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Sono questi i cinque comuni Siciliani, dove si è votato col maggioritario, che il 12 maggio torneranno alle urne per i ballottaggi. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto, la sfida sarà tr

Elezioni in Sicilia - il dramma di Luigi Di Maio : Cinque stelle in caduta libera : Ennesima batosta alle urne per il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Secondo i primi dati che emergono dal voto delle comunali in Sicilia ci sarebbe un calo dei grillini, soprattutto nei Comuni dove hanno amministrato come Bagheria e Gela, e un risultato positivo per le liste di centrodestra. Bene

La Sicilia si regala 350 assessori. E pure il MoVimento Cinque Stelle vota a favore : Sono bastate alcune decine di migliaia di euro dei contribuenti, per spazzare via, in Sicilia, le quota rosa e aumentare di 355 il numero degli assessori nelle giunte comunali. Come dire, in un paio di ore, il parlamento Siciliano, ha fatto bingo. Un voto trasversale dove il governo Musumeci è stato battuto e che ha visto protagonista soprattutto il MoVimento Cinque Stelle. "Per eleggere le donne non serve una legge, basta candidarle in ...