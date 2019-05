Sea Watch resta ferma a largo Lampedusa

matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - eziomauro : Sea Watch, autorizzato lo sbarco per le famiglie. Salvini: 'Porti chiusi e non c'è presidente del c… - repubblica : Sea Watch diffidata ad entrare in acque italiane. Salvini: 'Porti chiusi e non c'è presidente del consiglio che ten… -

Dopo l'ok del Viminale a far sbarcare per motivi sanitari 18 persone, in prevalenza donne e bimbi,la nave Seaè ancoraa 15 miglia da, al limite delle acque territoriali italiane, con a bordo 47 migranti. Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento, aper interrogare comandante e capomissione della Mare Jonio, ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per la Sea.Salvini aveva ribadito: "Nessun passo indietro. I portino chiusi".(Di sabato 18 maggio 2019)