Sea Watch resta al largo di Lampedusa | nervi tesi nel governo

Le famiglie sono scese dalla Sea Watch 3 - ma 47 persone restano al largo : I bambini, i genitori e una donna ferita sono sbarcati a Lampedusa, mentre sugli altri il governo sta ancora litigando

Sea Watch resta ferma a largo Lampedusa : 9.30 Dopo l'ok del Viminale a far sbarcare per motivi sanitari 18 persone, in prevalenza donne e bimbi,la nave Sea Watch è ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa, al limite delle acque territoriali italiane, con a bordo 47 migranti. Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento, a Lampedusa per interrogare comandante e capomissione della Mare Jonio, ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per la Sea ...

Sea Watch : "Abbiamo il permesso di far sbarcare le famiglie". Di Maio : "Salvini arrogante come Renzi" : La Sea Watch, attraverso il suo account Twitter italiano, ha comunicato, poco prima delle ore 19 di oggi, venerdì 17 maggio 2019, che le autorità italiane hanno dato il permesso di far sbarcare le famiglie presenti a bordo, quindi i bambini con le madri e anche i padri (contrariamente a quanto successo in passato) più una donna ferita. Ed è già in corso il trasbordo sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana che poi li porterà a ...

Sea Watch - Viminale autorizza lo sbarco di sette bambini : È stato autorizzato lo sbarco, dalla nave Sea Watch 3, di sette bambini con i relativi genitori presenti a bordo (sette madri e tre padri) e di un uomo con gravi problemi di salute. Lo fanno...

Sea Watch : «Via libera allo sbarco delle famiglie migranti a Lampedusa» : Lo ha reso noto l’organizzazione umanitaria: il trasbordo affidato alla Guardia Costiera italiana, per ora autorizzate a scendere 18 persone su 65

Sea Watch - autorizzato lo sbarco di bimbi e famiglie a Lampedusa : Dopo ore di trattative, alcuni migranti a bordo della nave Sea Watch sono stati autorizzati a sbarcare sul territorio italiano. Si tratta in particolare di nuclei familiari con bimbi al seguito e un ferito. Dal Viminale fanno sapere che si tratta di 18 persone sul totale dei 65 migranti attualmente sulla nave dopo essere stati soccorsi in mare.Continua a leggere

Migranti - ok allo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. Procura apre un'inchiesta - Salvini all'attacco di Conte : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. Autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

