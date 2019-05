Sea Watch: “Ragioni umanitarie, entriamo in acque italiane”. Salvini: “Porti restano chiusi” (Di sabato 18 maggio 2019) La nave Sea Watch con a bordo 47 migranti al largo di Lampedusa ha deciso di oltrepassare il limite delle acque territoriali italiani infrangendo il divieto ed entrare in acque italiane. La decisione è stata presa “per ragioni umanitarie”. Uno dei medici della nave: “Alcune persone a bordo parlano di suicidio”.



matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - eziomauro : Sea Watch, autorizzato lo sbarco per le famiglie. Salvini: 'Porti chiusi e non c'è presidente del c… - repubblica : La Sea Watch: costretti per ragioni umanitarie a entrare in acque italiane, chiediamo a Salvini di togliere il divi… -