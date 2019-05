Sea Watch: entreremo in acque italiane

matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - eziomauro : Sea Watch, autorizzato lo sbarco per le famiglie. Salvini: 'Porti chiusi e non c'è presidente del c… - repubblica : La Sea Watch pronta a infrangere il divieto di Salvini entrando in acque italiane [news aggiornata alle 13:55] -

"Pronti a entrare in". Lo annuncia il comandante della SeaIII, da oltre 36 ore ferma al largo di Lampedusa. La decisione di chiedere la revoca del divieto d'ingresso è stata presa per "ragioni umanitarie",spiega la portavoce italiana Giorgia Linardi: le condizioni a bordo, "supererebbero le motivazioni che hanno portato al diniego". In un tweet il team medico lancia l'allarme: "Alcune persone a bordo della nave parlano di suicidio",se non viene loro consentito lo sbarco.(Di sabato 18 maggio 2019)