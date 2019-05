Sea Watch 3 alla fonda fuori porto Lampedusa Viminale | porti chiusi

Migranti : autorizzato ancoraggio Sea Watch alla fonda di Lampedusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Come apprende l'Adnkronos, è stato autorizzato l'ancoraggio della nave Sea Watch 3 alla fonda di Lampedusa, poco fuori il porto dell'isola. A bordo ci sono 47 Migranti.

Sea Watch in acque italiane<br> "È per motivi umanitari" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

Sea Watch : "Noi verso Lampedusa - chiediamo a Salvini di togliere il divieto". Ma il vice premier dice no : La scelta della ong dettata da "ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". Il Viminale: niente sbarco

Sea Watch è in acque italiane - verso Lampedusa : Sea Watch è in acque italiane, verso Lampedusa Le condizioni a bordo, stando alle valutazioni di medici ed equipaggio, supererebbero le motivazioni che hanno portato al divieto d'ingresso. Scontro nell’esecutivo: Salvini ribadisce linea dura, Conte e Di Maio replicano. Papa: "Mediterraneo sta diventando un ...

Sea Watch : “Ragioni umanitarie - entriamo in acque italiane”. Salvini : “Porti restano chiusi” : La nave Sea Watch con a bordo 47 migranti al largo di Lampedusa ha deciso di oltrepassare il limite delle acque territoriali italiani infrangendo il divieto ed entrare in acque italiane. La decisione è stata presa “per ragioni umanitarie”. Uno dei medici della nave: “Alcune persone a bordo parlano di suicidio”.Continua a leggere

Sea Watch infrange diffida del Viminale ed entra in acque italiane : La Sea Watch 3 è entrata in acque italiane. Dopo l'annuncio del comandante di voler raggiungere Lampedusa per «ragioni umanitarie», la nave della ong tedesca - stando ai...

Sea Watch ora sfida Salvini ed entra in acque italiane : Chiara Sarra La nave della Ong al largo di Lampedusa con a bordo 47 migranti. Il comandante pronto a entrare in acque italiane La Sea Watch 3 resta ferma in acque internazionali, a una quindicina di miglia da Lampedusa. A bordo restano 47 migranti dopo che ieri il Viminale ha autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori e di un uomo a rischio di vita. Ma - invece di fare rotta verso Tunisi come intimato dall'Italia - ...

Migranti : Gdf sta raggiungendo Sea Watch in viaggio verso Lampedusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Due mezzi della Guardia di Finanza stanno raggiungendo via mare la nave Sea watch 3 che si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa infrangendo il divieto di superare le acque territoriali italiane. Le imbarcazioni, come apprende l'Adnkronos, cercheranno di convincere

Salvini : divieto assoluto per Sea Watch : "Abbiamo fatto sbarcare malati e bambini, ma resta il divieto assoluto alla Sea Watch III di entrare nelle nostre acque territoriali". Lo dice il ministro dell'Interno, Salvini. "Non cambiamo idea: porti chiusi per chi non rispetta le leggi,mette in pericolo delle vite, minaccia -ribadisce Salvini- Una Ong, peraltro straniera, non può decidere chi entra in Italia". "Se qualcuno non è d'accordo lo dica", riferiscono fonti del Viminale.

Sea Watch : “Pronti a entrare in acque italiane. Migranti a bordo minacciano il suicidio”. Salvini : “Divieto assoluto” : La nave Sea Watch III ha annunciato l’intenzione di entrare in acque italiane e andare verso Lampedusa, nonostante gli fosse stato vietato. Secondo uno dei membri del team medico a bordo, “alcune delle persone hanno minacciato il suicidio”, quindi hanno chiesto sia revocato il divieto per motivi umanitari. La nave della ong tedesca è bloccata da più di 36 ore al largo di Lampedusa. Nelle scorse ore sono state fatte scendere 18 ...

Sea Watch : "Noi verso acque italiane - chiediamo a Salvini di togliere il divieto. Ma il vice premier dice no : "Ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". E alcuni migranti - riferisce un medico a bordo - parlano di suicidio se non potranno sbarcare

