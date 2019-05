Se il cameriere porta per errore un vino da 5000 euro

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Secondo la guida di degustazione Cult Wines, di Chateau le Pin Pomerol ne sono state realizzate solo 500 bottiglie nel 2001, un’annata difficilissima. Un’altra guida ne parla come di un«leggendario e mitico». Nella lista dei vini del locale è nella sezione “rarità”. E infatti, il suo prezzo si aggira sui, ma se avete la fortuna di capitare all’Hawksmoor Manchester, una catena di steakhouse di lusso britannica, lo potreste trovare e assaggiare per soli 300. Non stiamo scherzando, non del tutto, o almeno i titolari del locale avrebbero tanto voluto si trattasse di uno scherzo, ma in maniera molto elegante hanno accettato e perdonato l’del loroche ha scambiato una bottiglia di Chateau Pichon Longuevill Comtesse de Lalande del 2001 del valore di 260 sterline, chiesta dai clienti, con una bottiglia di Chateau Le Pin Pomerol, dal prezzo decisamente ...

quarnetz : Ordina un vino rosso da 300 euro, il cameriere sbaglia e gliene porta uno da 5mila - LacusCurtius : RT @GFrancoManfredi: La notizia è: 'Ordina un #vino rosso da 300 euro, il cameriere sbaglia e gliene porta uno da 5mila'. (Il commento è: t… - FeliceNapolit15 : Ordina un vino rosso da 300 euro, il cameriere sbaglia e gliene porta uno da 5mila -