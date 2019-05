Scuolabus rovesciato a Padova | l' autista romeno che ha provato a scappare era ubriaco e

Uno Scuolabus si è rovesciato nel padovano - e 7 ragazzini sono finiti in ospedale : Sette studenti tra i sette e i quindici anni sono finiti all'ospedale dopo il rovesciamento su un fianco dello scuolabus sul quale stavano viaggiando. Il fatto è avvenuto ad Arqua' Petrarca, nel padovano. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre gli ultimi feriti venivano trasferiti per controllo in pronto soccorso di Monselice (Padova). Sul posto i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi.