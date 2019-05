Scuola | precariato docenti e ATA ultime notizie | ‘Accordo fallimentare | ecco perché’

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : ecco i dettagli della proposta : Prosegue il tavolo tecnico sulla questione del precariato docenti e ATA: ieri si è tenuto un nuovo incontro tra il Miur e i sindacati, incentrato sopratutto sui docenti con più di 36 mesi di servizio. Le parti sociali hanno presentato una proposta dettagliata all’amministrazione centrale, proposta che verrà esaminata dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro di ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : PAS 36 mesi - pressing per accesso a tutti : C’è grande attesa per l’esito dell’incontro odierno tra Governo e sindacati in merito alla questione del precariato. A questo proposito, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alle possibili soluzioni ‘strappabili’ al Miur. Fase transitoria abilitante per tutti i docenti con 36 mesi ‘Auspichiamo che l’incontro di oggi sia risolutivo ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : una cattedra per 55mila supplenti : Riparte quest’oggi, alle ore 15, in Viale Trastevere, la trattativa tra il Governo e i sindacati sulla questione del precariato. Potrebbe trattarsi di un incontro decisivo, anche perché sembra che ci sia fretta di chiudere. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non sarà presente all’incontro, trattenuto da impegni fuori la Capitale. La trattativa, a tutti gli effetti, la sta guidando il capo di gabinetto, Giuseppe ...

Scuola - precariato ultime notizie : attenzione rivolta non solo ai docenti con 36 mesi : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha diffuso un video all’interno del quale ha voluto fare il punto della situazione in vista dell’incontro di domani, 16 maggio, con le rappresentanze di Governo. Governo-sindacati, attenzione a tutto il precariato ‘Si partirà con un’attenzione particolare a coloro i quali hanno conseguito i 36 mesi di servizio ma non riguarderà solo quei docenti ma tutto il precariato ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : la partita resta aperta : Al Ministero dell’Istruzione ci si prepara per il secondo round, forse quello decisivo, sulla questione precariato. Il secondo vertice si svolgerà, come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, giovedì prossimo. I sindacati, come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’, cercheranno di presentare una proposta unitaria che, per il momento, è ancora da definire nei dettagli. precariato docenti, ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti ‘E’ il momento del reclutamento’ : E’ una fase decisamente molto importante questa per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti. Governo e sindacati, dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile, stanno proseguendo il confronto riguardante la situazione del precariato al fine di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi più importanti da risolvere. A questo proposito, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un convegno organizzato ...

Scuola - precariato ultime notizie : la protesta del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati : Dopo il primo confronto svoltosi lunedì scorso, 6 maggio, Governo e sindacati si ritroveranno di fronte giovedì 16 per proseguire l’esame della questione inerente il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile. A questo proposito, segnaliamo il comunicato stampa pubblicato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti Abilitati, attraverso il quale viene rivendicato il diritto ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : secondo round Governo-sindacati : Nuovo round tra Governo e sindacati sulla questione precariato: dopo l’incontro che si è svolto lunedì scorso, 6 maggio, e di cui vi abbiamo relazionato qui, le parti sociali sono state nuovamente convocate dal Ministero dell’Istruzione per giovedì prossimo 16 maggio, per proseguire i lavori relativi al tavolo tecnico riguardante il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso ...

Scuola - precariato ultime notizie : sentenza UE depone a favore della riapertura delle GaE : La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla cosiddetta ‘Causa Rossato’, un insegnante supplente che prestò servizio dal 2003 al 2015 ininterrottamente con contratti a termine: il docente aveva chiesto il risarcimento per la reiterazione dei contratti a tempo determinato. Come vi abbiamo già riferito, la Corte di Giustizia Europea ha negato il risarcimento del danno anche se, come ha spiegato l’Avvocato Miceli a ...

Scuola - precariato docenti 36 mesi ultime notizie : Pas straordinario - i nodi da sciogliere : La prima sessione di incontri tra Governo e sindacati sul precariato vede al centro dell’attenzione la proposta formulata dal capo di gabinetto del Miur, Giuseppe Chiné. Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la proposta prevede un solo percorso abilitante straordinario per i docenti precari che hanno almeno 36 mesi di servizio, percorso che porterà all’immissione in ruolo. Il numero di docenti ai quali ...

Scuola - convocati tutti i sindacati al tavolo del precariato senza Anief. Parte la diffida al Miur : Al ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, sempre il sindacato, ha chiesto di provvedere "con urgenza alla formale valutazione di competenza, affinché il Dipartimento della Funzione ...

Scuola - convocati tutti i sindacati al tavolo del precariato senza Anief. Parte la diffida al Miur : Al ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, sempre il sindacato, ha chiesto di provvedere "con urgenza alla formale valutazione di competenza, affinché il Dipartimento della Funzione ...

Scuola : incontro Governo-sindacati del 6 maggio - sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...