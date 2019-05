Scuola | parla la docente sospesa a Palermo | ecco le sue parole per il ministro Salvini

Lodi - aggressione a Scuola. Parla la prof : "Tanta amarezza" : Lodi, 4 maggio 2019 - Tanta solidarietà dalle istituzioni, ma lo choc non è ancora passato. vittoria bellini, 63 anni, da 39 in cattedra, ripensa alla disavventura che le è capitata. a quell'...

Bonus Scuola 1000 euro e libri gratis : due proposte di legge in parlamento : Bonus scuola 1000 euro e libri gratis: due proposte di legge in parlamento Proposta Bonus 100 euro per la scuola Un Bonus scuola 1000 euro e libri gratis: questo il contenuto di due proposte di legge presentate alla Camera. I libri sono tornati al centro dell’attenzione, logica conseguenza di risultati non certo felici sul fronte della lettura in Italia. Soprattutto quando i lettori mancanti sono i più giovani. Andiamo quindi a scoprire più ...

Scuolabus - Di Maio : 'Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d'accordo' Salvini : 'Lo Ius soli? Non se ne parla' : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo', ha commentato il ministro dell'interno Matteo Salvini durante una conferenza in via Bellerio a Milano. ...

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

L'attentatore dello Scuolabus ha parlato di Salvini e Di Maio durante l'interrogatorio : È il "convincimento ideologico, addirittura, citando criticamente la politica nazionale e, più in generale, quella occidentale" l'elemento che prova le finalità terroristiche con cui Ousseynou Sy ha dirottato uno scuolabus con a bordo 51 bambini mercoledì 20 marzo a San Donato. Lo scrive il gip di Milano, Tommaso Perna, nell'ordinanza di convalida dell'arresto nei confronti dell'autista di origini senegalesi, che quindi rimarrà a San Vittore. ...